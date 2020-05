Onsdag skal Folketinget forhandle genopretningen af Danmark efter coronakrise. Ønskelisten er lang.

Onsdag morgen rammer en økonomiske ekspertgruppes vurdering af, hvordan man bedst udfaser hjælpepakker og starter på genopretningen af økonomien efter corona-nedlukningen.

Samme dag skal Folketingets partier og regeringen begynde forhandlingerne om, hvordan det skal gribes an.

Ikke overraskende er ønskelisten lang, og støttepartierne SF og Enhedslisten har meldt deres ønsker på banen.

For SF ønsker man fokus på ungdomsarbejdsløshed og uddannelse.

- Vi så i 80'erne, hvad der skete, da de unge blev arbejdsløse og aldrig fik fodfæste på arbejdsmarkedet. Vi ser tendenser til det samme nu, hvor de unge har svært ved at få lærepladser og beholde deres studiejob.

- Derfor er vi nødt til at gøre en særlig indsats for at sørge for, at de komme i arbejde. Ellers risikerer vi, at de får mange år uden for arbejdsmarkedet, og det er ingen tjent med, siger formand for SF Pia Olsen Dyhr.

SF ønsker, at der bliver afsat penge til at få flere lærepladser til pædagoger og sosu'er, flere studiejob i det offentlige, flere praktikpladser og mere løntilskud.

Hos Enhedslisten vil fokus i forhandlingerne være på langt mere efteruddannelse. Det skal hjælpe til, at folk der mister deres job, bedre kan søge mod andre sektorer.

- Vi kommer til først og fremmest at fokusere på, at hjælpepakkerne bliver udfaset nænsomt, og at der er en hånd, der griber dem, der bliver arbejdsløse.

- Vi må være ærlige om, at den økonomiske krise er her, og mange flere bliver arbejdsløse.

- Derfor skal vi sørge for, at de arbejdsløse har ordentlige forhold med dagpenge og kan komme over i nye job, som vi skaber med massive investeringer i grøn omstilling og velfærd, siger politisk ordfører for Enhedslisten Pernille Skipper.

På dagpengeområdet ønsker Enhedslisten, at de skal øges midlertidigt samt at dagpengeperioden bliver forlænget.

Inden for efteruddannelse ønsker partiet, at man skal kunne begynde på efteruddannelse allerede fra første ledighedsdag og en udvidelse af jobrotationsordningen.

/ritzau/