Regeringen møder i dag kritik fra Radikale Venstre, der aldrig havde givet vores udenrigsminister, Jeppe Kofod, en ministerpost.

Det skyldes, at han tilbage i 2008 til en fest ved Socialdemokratisk Ungdom havde sex med en pige, der kun lige var fyldt 15 år.

De andre partier har dog ikke helt så skarp en tunge som Radikale. SF vil slet ikke udtale sig om sagen. I en sms til B.T. skriver partiets børneordfører, Jacob Mark, at SF ikke har nogen kommentarer til sagen.

Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund, der ser sagen fra 2008 som en alvorlig hændelse, vil ikke sige direkte, om Enhedslisten selv havde sat en mand med tilsvarende episode i bagagen på en ministerpost.

Havde Enhedslisten givet en ministerpost til en mand, der havde gjort tilsvarende?

»Vi står jo ikke i en situation, hvor vi skal stille et ministerhold,« siger Rosa Lund til B.T.

Radikale Venstres ligestillingsordfører, Samira Nawa, der retter kritikken mod regeringens valg af udenrigsminister, mener, at det er en klassisk MeToo-sag, er Enhedslisten enig i det?

»For mig at se, er der ikke nogen tvivl om, at det, der skete i 2008 - som vi har fået det fremlagt - var en sag, hvor en mand i en magtposition udnyttede sin magt. Han var i organisation for at holde tale. Så på den måde er det da klart en MeToo-sag.«

Vil I (Enhedslisten red.) kunne stille et ministerhold med en person, der havde gjort tilsvarende?

»Jeg skal ikke blande mig i, hvem statsministeren har sat som ministerhold. Der er tale om noget rigtig alvorligt, og det er vigtigt, at det bliver italesat og sat en stopper for - men man skal heller ikke straffes for evigt.«

Så I havde gjort det samme?

»Jeg står ikke i en situation, hvor jeg skal stille et ministerhold.«

Hvad hvis I skulle?

»Så havde vi i hvert fald ikke sat en socialdemokrat ind på ministerposten.«

Du vil ikke svare direkte på, om I kunne have valgt en minister, der havde gjort tilsvarende?

»Du kan få mig til at sige, at det er meget, meget alvorligt, og at det er en MeToo sag, men man skal heller ikke straffes for evigt, for noget man har gjort for lang tid siden.«