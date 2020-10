»Det er uhørt. Så kort kan det siges.«

Regeringens støttepartier lægger nu maksimalt pres på sundhedsminister Magnus Heunicke (S), fordi over 1.000 udenlandske læger, som bor i Danmark, skal vente flere år på at kunne arbejde som læge i landet.

22 måneder tager det, fra en udenlandsk læge sender sin ansøgning, til Styrelsen for Patientsikkerhed overhovedet begynder at behandle den. Det sker vel at mærke i en tid, hvor lægemanglen i Danmark er akut.

»Det er tudetosset. Vi har udenlandske læger, som kan og vil arbejde i Danmark, og det virker fuldstændig åndssvagt, at vi fastholder dem i en venteposition, hvor de ikke kan bidrage,« siger De Radikales sundhedsordfører, Stinus Lindgreen.

Sundhedsordfører for De Radikale, Stinus Lindgreen, kalder det 'tudetosset', at regeringen intet gør ved, at udenlandske læger skal vente i årevis for at få lov til at praktisere i Danmark.



I januar sagde Magnus Heunicke, at han ville arbejde på at løse problemet. Men siden da er ventetiden kun blevet endnu længere.

»Vi har en kæmpe pukkel af ansøgninger fra udenlandske læger, og det lader til, at regeringen intet vil gøre. Det virker dumt på alle tænkelige måder, og jeg har ikke tænkt mig at slippe den her sag,« siger Stinus Lindgreen.

Lægemanglen – særligt i landområderne – er nu så akut, at 300.000 danskere forventes ikke at kunne få en fast læge i 2023. For otte år siden var det kun 17.000 danskere, som stod uden fast praktiserende læge.

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper (th.), og sundhedsordfører Peder Hvelplund (tv.)

Derfor har Enhedslisten også mistet tålmodigheden med regeringen i denne sag.

»Det er uhørt. Så kort kan det siges,« lyder fra det sundhedsordfører Peder Hvelplund (EL).

»Når vi mangler specialiserede læger på hospitalerne og især praktiserende læger, så er det fuldstændig uacceptabelt, at sundhedsministeren ikke gør noget ved problemet med de lange ventetider for udenlandske læger,« siger han.

De udenlandske læger, som er fanget i systemet, kommer alle fra lande uden for Europa. Når de har ventet et par år på at få godkendt deres papirer, skal de bestå to fagprøver og kunne tale dansk.

Men også her bliver de udenlandske læger fanget i lange køer på op til et års ventetid.

»Der skal styr på det her cirkus fra regeringens side. Hvis det handler om penge, så må vi finde dem,« siger Peder Hvelplund.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S)

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra sundhedsminister Magnus Heunicke, men det har ikke været muligt. Men i janaur sagde han til Jyllands-Posten:

»På den korte bane vil jeg finde finansiering til en tredje prøve ud over de to, der er i øjeblikket. Det vil forhåbentligt lette presset og rydde op i sagspuklen,« sagde Magnus Heunicke, som samtidig lovede at arbejde for en mere langsigtet løsning på de årelange ventetider.

Støttepartierne vil dog ikke lade sagen ligge. De har tænkt sig at kræve omgående handling fra Heunicke.

Lige nu er Styrelsen for Patientsikkerhed i gang med de ansøgninger fra udenlandske læger, som blev indgivet i november 2018.