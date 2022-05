Danske politikere har i bredt omfang taget afstand til, at den amerikanske højesteret muligvis er på vej til at underkende den amerikanske ret til fri abort.

Men på Færøerne, som er medlem af Rigsfællesskabet, er aborten fortsat ikke fri.

Færøske kvinder har ikke ret til abort, hvis de bliver uønsket gravide. De kan dog tage til Danmark og få foretaget abort, men skal selv betale for transport og ophold.

Regeringens støttepartier Enhedslisten og Radikale Venstre ønsker derfor at lægge pres på Færøerne for at få dem til at ændre deres abortpolitik.

»Vi kan ikke bestemme over hverken USA, Færøerne eller Polen. Men vi skal bruge venskabet med de lande til at lægge pres på dem. Vi skal sige det meget højere og klarere,« siger Enhedslistens ligestillingsordfører, Pernille Skipper, som fortsætter:

Færøerne har ikke fri abort. Foto: Liselotte Sabroe

»Det er et kæmpe problem, at Færøernes abortlovgivning ligner den, som Danmark havde, før vi fik den fri abort,« siger hun.

Enhedslisten har tidligere foreslået, at man hjælper polske kvinder – som også har mistet retten til fri abort – til at få abort i Danmark, såfremt de ønsker det.

»Jeg synes passende, at vi kan tilbyde de mest udsatte færøske kvinder det samme. For eksempel med hjælp til transport, kost og logi,« siger Pernille Skipper.

Radikale Venstres ligestillingsordfører, Samira Nawa, mener også, at Danmark kan tage abortproblematikken op med Færøerne i højere grad, end vi gør nu.

Pernille Skipper mener, at Danmark bør hjælpe udsatte færøske kvinder til fri abort i Danmark. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Vi har nok ikke været udtalte nok i vores kritik over for Færøerne. Vi kunne godt italesætte det mere,« siger Samira Nawa og fortsætter:

»Det er jo en kontrol over kvinders krop, som man ikke giver slip på. Reglerne bør indrettes sådan, at kvinder netop har retten til deres egen krop. Det bør man gøre i alle lande,« siger hun.

I Venstre mener man dog ikke, at Danmark bør lægge pres på Færøerne, selvom man har udtrykt stor kritik af udviklingen i USA.

»Færøerne må selv beslutte, hvad de ønsker i forhold til abortlovgivningen. Jeg tror ikke, at pres vil virke. Min erfaring er, at det har en kontraproduktiv effekt. Jeg tror, det vil være decideret skadeligt, hvis danske politikere begynder at fortælle, hvad Færøerne skal gøre.«

Michael Aastrup Jensen fra Venstre vil ikke presse Færøerne i abortspørgsmålet. Foto: Mads Claus Rasmussen

Du kaldte det beskæmmende og trist det, der måske kommer til at ske USA. Hvorfor siger du noget andet om Færøerne?

»Jeg synes, jeg har givet svaret. For hvis man ønsker det, jeg ønsker, så mener jeg, det vil være decideret kontraproduktivt, hvis man prøver at komme som de store folk fra København. Færøerne er et lille samfund modsat USA. Derfor er det en debat, der skal tages deroppe.«

B.T. har spurgt efter en kommentar fra ligestillings- og transportminister Trine Bramsen og blev også lovet en kommentar, men ministeren blev forhindret før deadline.