Ekspertanbefalinger til genåbning skal respekteres og ikke køres under bussen, mener Sofie Carsten Nielsen.

Når regeringen senere onsdag forventes at fremlægge en plan for genåbningen fra 1. marts og frem, skal befolkningen ikke regne med, at de nuværende coronarestriktioner lempes mere, end en ekspertgruppe har anbefalet.

Det siger Sofie Carsten Nielsen, De Radikales leder, som onsdag morgen sammen med regeringen og de øvrige partier i rød blok fortsætter drøftelserne om en genåbning.

- Vi har udfordret adskillige af præmisserne, og vi får nogle flere beregninger nu. Vi skal have sikkerhed for, at hvis det overhovedet bliver muligt, så skal flere ting åbne hurtigere.

- Det bliver der regnet på. Altså højskoler, efterskoler og øvrige klasser samt noget mere fleksibilitet i forhold til åbning af erhverv.

- Vi ønsker alle sammen, at det hele skal åbne så hurtigt som muligt. Men det ville være uansvarligt at køre et så stort ekspertarbejde, som vi selv har bedt om, under bussen, siger Sofie Carsten Nielsen.

Udgangspunktet er altså en ekspertgruppes indstillinger til en gradvis genåbning.

Heri indgår der blandt andet regionale åbninger af efterskoler og højskoler. Kun i Vest- og Nordjylland samt på Bornholm.

På Bornholm må grundskolen desuden åbne helt igen for fysisk undervisning. I Vest- og Nordjylland må afgangselever i grundskoler også komme tilbage.

Desuden er der lagt op til lempelser for udendørs- og foreningsliv, ligesom udvalgsvarebutikker op til 5000 kvadratmeter må genåbne. Dog ikke i storcentre.

Det bliver inden for eksperternes anbefalinger, at lempelserne vil være, siger Sofie Carsten Nielsen.

- Men der kommer forhåbentlig mere sigtbarhed på, hvad der kommer til at ske fremadrettet. Og langt mere inddragelse både af Folketinget og af aktørerne, som det handler om.

- For når der skal regnes på bobler på højskoler og efterskoler, så skal der tales med dem. De skal inddrages, så deres faglighed og erfaring kan indgå. Vi skal ikke vente til fem dage før. Det er dårligt tilrettelagt af regeringen. Vi vil insistere på en lang strategi og plan, siger hun.

- Vi kommer ikke til at køre eksperterne under bussen. Men vi kigger på, hvordan tingene kan gøres lidt mere fleksibelt og stadig fuldt forsvarligt, siger Sofie Carsten Nielsen.

Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, bekræfter, at lempelserne bliver inden for eksperternes rammer.

- Det er der ingen tvivl om. Det er grunden til, at vi er gået videre sammen, og at højrefløjen, som jeg mener, har en dybt uansvarlig tilgang til coronahåndteringen, ikke er med længere, siger Villadsen.

Hun henviser til, at partierne i blå blok siden tirsdag aften ikke længere er en del af drøftelserne om en genåbning. Kort fortalt ønsker de borgerlige partier en større genåbning end det, der er lagt op til.

- Det er ikke vores ønske, at vi går særlig meget længere end det, myndighederne anbefaler. Men det er klart, at vi fremadrettet skal have en proces, hvor vi regner på, hvordan vi får børn og unge forsvarligt tilbage på deres uddannelser, siger Villadsen.

