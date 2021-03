Støttepartier vil presse regeringen til at bruge finsk model til at hente børn med dansk tilknytning hjem fra syriske lejre.

Det skriver Politiken.

I den finske model er en specialudnævnt embedsmand bemyndiget til at træffe afgørelser om repatriering af både mødre og børn, skriver avisen.

Enhedslisten, De Radikale og SF presser S-regeringen for at hjemtage de i alt 19 børn med tilknytning til Danmark. I alt syv kvinder, som er mødre til børnene, sidder også i lejrene.

Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund, siger til Politiken:

- Den finske model er vanvittig interessant, fordi man har sat sig ned og har lavet en plan og sagt, at de her ting skal være opfyldt.

- Det betyder, at man har en blødere linje, end vi har i Danmark, hvor det jo hedder, at børnene skal få varige fysiske eller psykiske men, og at mødrene skal samtykke, siger Rosa Lund.

Især udenrigsminister Jeppe Kofod (S) er under pres i øjeblikket. Støttepartierne kritiserer ministerens håndtering af sagen, hvor en lang række vurderinger fra efterretningstjenesterne blandt andet er kommet frem i medierne, før Folketinget er blevet orienteret.

Mødrene til børnene er rejst ned for at støtte den militante bevægelse Islamisk Stat (IS). Derfor vil regeringen og partierne i blå blok under ingen omstændigheder have dem tilbage til Danmark.

Støttepartierne kan på den anden side ikke leve med, at børn med tilknytning til Danmark sidder i lejre under kummerlige forhold i Syrien. Hvor børnene endda ifølge fortrolige efterretninger - bragt af Ekstra Bladet - er i fare for at blive kidnappet af IS og trænet til terror.

Ifølge Politiken udnævnte den socialdemokratisk ledede finske regering i december 2019 diplomaten Jussi Tanner som regeringens særlige repræsentant. Med den opgave at hente finske børn hjem fra syriske lejre.

Han er i samarbejde med blandt andre politiet og efterretningstjenesten bemyndiget til at træffe beslutninger om evakueringer. Disse skal ifølge Politiken ske i en afvejning mellem hensynet til børnenes tarv og sikkerheden for den finske befolkning.

SF-formand Pia Olsen siger til Politiken, at det i praksis vil være nødvendigt at hente mødrene hjem også sammen med børnene. Tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard (R) kalder den finske model for "spændende". Han håber, at statsminister Mette Frederiksen (S) vil se på modellen.

Statsministeren udtalte tidligere på ugen, at hun drøftede situationen for børnene med støttepartierne.

- Der er børn, der er havnet i en meget ulykkelig situation omkring deres forældres meget forkerte valg. De børn har vi hele tiden sagt, at vi gerne vil hjælpe, sagde Mette Frederiksen.

Hun uddybede ikke, hvordan den hjælp kan se ud.