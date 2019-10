Både De Radikale og Enhedslisten begræder, at russisk selskab får lov at føre ledning med gas til Tyskland.

Danmark er havnet i en geopolitisk klemme. Men det er uundgåeligt, at Energistyrelsen har givet tilladelse til, at den russiske gasledning Nord Stream 2 kan gå over den danske kontinentalsokkel.

Det skyldes, at den er uden for dansk territorialfarvand. Dermed er der tale om en ren administrativ beslutning, som ikke kunne afvises af sikkerhedspolitiske årsager.

- Det er en uundgåelig, men ulykkelig beslutning. Ingen ærgrer sig mere end mig, siger udenrigsordfører Martin Lidegaard (R), der også er formand for udenrigspolitisk nævn i Folketinget.

Energistyrelsen har onsdag givet tilladelse til, at gasledningen Nord Stream 2 kan blive ført sydøst om Bornholm.

Danmark er forpligtet til at tillade anlæggelse af rørledninger med respekt for ressourcer og miljø i henhold til loven om kontinentalsoklen og FN's havretskonvention.

- Nu kommer rørledningen, der er ikke noget at gøre, og den bidrager ikke til den grønne omstilling, siger Martin Lidegaard.

Han henviser desuden til, at EU sanktionerer Rusland og ønsker grøn energi, hvilket strider mod tilladelsen. Han håber, at EU-systemet kan begrænse skadevirkningerne.

Gasledningen skal sende gas fra Rusland til Europa, og der har gennem flere år været diskussion om linjeføringen gennem Østersøen.

Gasledningen er et kompliceret politisk spørgsmål, da Tyskland og Rusland gerne vil have den, men en række allierede - blandt andet USA, de baltiske lande, Ukraine og Polen - ikke ønsker den.

Enhedslisten er også ulykkelig over, at russerne får lov at sende gas forbi Danmark.

- Med Nord Stream 2 øger vi Europas afhængighed af russisk gas. Men Rusland skal ikke belønnes for sin aggressive fremfærd rundt om i verden.

- Det er vigtigt, at Danmark og Europa bliver uafhængige af fossile brændstoffer fra et brutalt styre som det russiske, skriver klimaordfører Mai Villadsen (EL) i en kommentar.

/ritzau/