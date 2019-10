SF ser positivt på forslaget om grænsekontrol mod Sverige, mens Enhedslisten tager afstand fra det.

Regeringens støttepartier er delte om, hvorvidt grænsekontrol mod Sverige er en god idé.

SF's retsordfører, Karina Lorentzen, tager positivt imod forslaget, som hun mener, giver "god mening":

- Kriminalitetsbilledet i København har ændret sig markant det seneste år, og vi ser et bandemiljø, der i høj grad er smeltet sammen med det svenske. Derfor giver det selvfølgelig god mening at kontrollere grænsen ved Øresund, siger hun.

Regeringens andet støtteparti Enhedslisten er dog imod kontrol ved grænsen mod Sverige, siger partiets retsordfører, Rosa Lund, til TV2 News.

Reaktionerne kommer, efter at justitsminister Nick Hækkerup (S) har meddelt, at der indføres kontrol ved grænsen til Sverige for at øge sikkerheden.

Grænsekontrollen er en del af regeringens sikkerhedspakke, som er en række initiativer, der skal styrke trygheden i det offentlige rum.

Grænsekontrollen indføres 12. november og seks måneder frem.

/ritzau/