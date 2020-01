Onsdag er Udenrigspolitisk Nævn indkaldt til fortroligt møde om situationen i Mellemøsten efter drab på major.

Den tilspidsede situation i Mellemøsten, efter at Irans generalmajor Qassem Soleimani blev dræbt i et USA-ledet angreb, er på dagsordnen, når Udenrigspolitisk Nævn holder ekstraordinært møde onsdag.

Her kan regeringen og Folketinget have en fortrolig drøftelse af situationen.

Forud for mødet lyder det fra regeringens støtteparti Enhedslisten, at Danmark bør begynde at forberede tilbagetrækningen af de danske styrker i Irak.

- Der skal lægges klar afstand til USA, og så er det på tide at få soldaterne hjem fra Irak. Der er så store problemer med tilstedeværelsen, og nu hænger hele legitimiteten også i en tynd tråd, siger Eva Flyvholm, udenrigsordfører i Enhedslisten.

Det irakiske parlament har opfordret regeringen til at bede USA-koalitionen - hvilket også omfatter de danske tropper - om at forlade Irak.

Hvis den irakiske regering vælger at følge opfordringen, bør Danmark være klar til at trække soldater ud af landet, mener SF.

Vi er i Irak på opfordring af den irakiske regering. Hvis den irakiske regering ikke mener, at vi skal være der, så skal vi ikke være der, har partiets udenrigsordfører Karsten Hønge udtalt til dagbladet Arbejderen.

Omkring 130 danske soldater er en del af koalitionen. Danmark bidrager desuden med cirka ti soldater - stabsofficerer - til Natos "Mission Iraq" i Bagdad.

Tyskland meddelte tirsdag morgen, at man vil trække dele af sine tropper ud af Irak, men hos regeringen og i oppositionen er der før mødet i Udenrigspolitisk Nævn ikke umiddelbart planer om at følge trop.

Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen, mener, at de danske soldater skal blive i Irak, så længe de kan gøre en forskel, og så længe det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

- Vi skal ikke glemme, at der faktisk er omkring 15.000 Islamisk Stat-krigere tilbage i området, og det er rigtig vigtigt, at vi får nedkæmpet dem, for hvis vi ikke gør det, så er risikoen, at de genopstår, siger han.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har forud for mødet fastholdt, at de danske soldater bør blive, netop fordi opgaven med at bekæmpe Islamisk Stat (IS) ikke er slut.

/ritzau/