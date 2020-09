Mandag udskød regeringen forhandlingerne om en naturpakke til næste år. Det møder kritik fra flere fronter.

Det er ikke noget, der imponerer regeringens støttepartier, at en lovet naturpakke er blevet udskudt et år - langt fra.

Over for Jyllands-Posten udtrykker Radikale, Enhedslisten og SF utilfredshed med beslutningen, der blev annonceret mandag.

Sidstnævntes formand, Pia Olsen Dyhr, truer endda med at finde et flertal uden om regeringen for at få forhandlingerne i gang hurtigere.

Over for Ritzau understreger hun, at verden står i en biodiversitetskrise og hver eneste dag mister arter.

- Derfor er vi nødt til at handle på de naturproblemer, vi har i Danmark. Det kræver, at vi investerer, siger Pia Olsen Dyhr.

Hun peger på, at løfterne på naturområdet, der blevet givet inden valget sidste år, selvfølgelig skal indfris.

Her gik Socialdemokratiet og SF sammen om et udspil om at etablere 15 nye naturnationalparker samt 75.000 hektar urørt skov.

Udskydelsen af naturpakken har fået Pia Olsen Dyhr til at kalde miljøminister Lea Wermelin (S) i samråd om sagen.

SF ser ud til med fordel at kunne skæve over midten for at finde stemmer til et flertal uden om regeringen.

I hvert fald er De Konservatives naturordfører, Egil Hulgaard, og Venstres miljøordfører, Jacob Jensen, begge fortørnede over beslutningen.

Miljøministeren forklarer udskydelsen med coronakrisen og afviser kritikken.

Hun henviser blandt andet til, at der i regeringens forslag til en finanslov er afsat 50 millioner kroner til natur og biodiversitet.

- Vi har et ansvar for at bringe os klogt gennem coronakrisen. Det afspejler finanslovsforslaget, og der er brug for hårde prioriteter, siger ministeren til Jyllands-Posten.

Hos SF mener Pia Olsen Dyhr, at coronakrisen netop har vist, hvor afhængig danskerne er af naturen.

- Vi har oplevet, hvor godt det har været at kunne gå en tur i naturen i stedet for at være lukket inde, som man har været i mange andre lande. Derfor skal vi investere i naturen, siger hun til Ritzau.

