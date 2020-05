SF mener, at klimaministers forslag til at reducere antallet af olie- og gasfyr er for uambitiøst.

Klima- og energiminister Dan Jørgensen (S) præsenterer søndag en del af regeringens planer for en klimahandlingsplan i Politiken.

Her siger han, at regeringen vil nedbringe antallet af olie- og naturgasfyr ved at gøre det billigere at varme op med el og dyrere at varme op med sorte energikilder som olie og naturgas.

Men et af regeringens støttepartier SF vil gerne have svar på, hvordan den samlede plan skal udformes. Ifølge SF er regeringens første del-element ikke ambitiøst nok, og derfor vil partiet vide, hvor regeringen så vil se hen for at reducere CO2-udslippet yderligere.

- Vi har brug for et samlet overblik for varmesektoren, men også for, hvad man bredt set mener, at sektorerne skal levere, siger SF's klimaordfører Signe Munk.

- Det er sådan, at det er det samlede regnestykke, der skal gå op til sidst med en reduktion på 70 procent.

- Og ligger man ambitionsniveauet for lavt, som man gør med det her udspil, så må man levere en anden sektor fra regeringens side. Skal det være transporten, skal det være landbruget eller industrien?

Til Politiken siger Dan Jørgensen, at regeringen vil bruge 2,3 milliarder kroner til at udskifte olie- og gasfyr, og det betyder, at der vil være 20.000-40.000 færre oliefyr og 50.000-80.000 færre gasfyr.

Dermed vil der stadig være flere hundredtusinder tilbage i 2030.

Og det mener SF er uambitiøst.

- De sætter tempoet alt for lavt. Det er ikke nok, bare at sætte penge af til at el-varmeafgiften bliver sænket.

- Vi mener, der skal indføres et forbud mod at opsætte nye naturgasfyr op, og vi mener, at den her pakke må kombineres med, at CO2-afgiften bliver hævet, siger Signe Munk.

/ritzau/