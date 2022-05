Regeringens ene støtteparti melder nu klart ud i sagen mod Claus Hjort Frederiksen (V).

Enhedslisten nægter at stemme for at ophæve Venstrepolitikerens immunitet, hvis tiltalen mod ham ikke bliver lagt frem for både Folketinget og offentligheden.

»Vi kommer ikke til at ophæve nogen immunitet, hvis der ikke er fuld åbenhed om tiltalen,« siger retsordfører Rosa Lund.

Meldingen kommer, efter Rigsadvokaten torsdag har anbefalet at rejse tiltale mod Claus Hjort Frederiksen for videregivelse af højt klassificerede oplysninger.

Det er formelt set justitsministeren, der skal beslutte, om der skal rejses tiltale.

Derudover skal et flertal af Folketinget beslutte, om den tidligere forsvarsministers immunitet skal ophæves, før han kan retsforfølges.

Normalt er det kutyme, at Folketinget ophæver immuniteten, men i den mørkelagte sag mod Claus Hjort Frederiksen er det ikke givet på forhånd.

Det skyldes, at sagen er så lukket, lyder det fra Enhedslisten.

»Åbenhed i retsplejen er det, der sikrer, at vi har et værn mod arbitrær og tilfældig forfølgelse, og folketingsmedlemmer har jo immunitet af en årsag - nemlig af den årsag at det ikke skal være politisk,« siger Rosa Lund.

Sagen mod ham er fuldstændig mørkelagt, og officielt er det endnu hemmeligt, hvad han konkret er mistænkt for.

Opdateres...