Presset stiger på Mogens Jensen. Politisk ordfører for Enhedslisten Pernille Skipper siger til TV2, at det ser »meget, meget sort ud« for den socialdemokratiske fødevareminister, og at partiet »på ingen måde« kan garantere, at han kan blive siddende på sin post.

Enhedslisten har indkaldt Mogens Jensen til samråd onsdag om minksagen, hvor regeringen har beordret aflivning af alle danske mink uden at have lovhjemlen til det.

Regeringen blev ifølge statsminister Mette Frederiksen (S) i weekenden orienteret om, at det var en ulovlig ordre.

Men først tirsdag sendte Fødevarestyrelsen et brev til minkavlerne om sagen. Og det er i sidste ende fødevareministerens ansvar, mener statsministeren.

»Jeg har en klar forventning om, at når der opstår fejl, så retter man op på det som minister,« sagde hun.

Regeringen vil nu igangsætte en redegørelse. Den skal kortlægge, hvad fødevaremyndigheden og fødevareministeren har kommunikeret om aflivning af mink.

Partierne i blå blok mener, at Mogens Jensen bør gå af. Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen sagde tirsdag eftermiddag, at det ville være »et godt sted at starte.«

Mogens Jensen er netop blevet interviewet af TV2, hvor han svarer på kritikken fra Pernille Skipper.

Her lyder det, at han tager meldingen »til efterretning« og betoner endnu engang den redegørelse, der nu sættes gang i om forløbet.

»Jeg vil selvfølgelig gerne understrege, at det på ingen måde har været hensigten at komme i en situation, hvor der ikke er lovhjemmel til de beslutninger, regeringen skal føre ud i livet,« siger Mogens Jensen til TV2.

Der er konstateret coronasmitte på 237 farme.

Indtil videre er 116 smittede minkbesætninger aflivet, viser de seneste tal fra Fødevarestyrelsen. Sammenlagt med raske besætninger er 275 minkbesætninger aflivet.

/ritzau/