Kravet om at skulle bestille tid til et besøg på en bar, et værtshus eller en restaurant fra på onsdag har skabt stor kritik.

Både McDonald's og Sunset Boulevard har valgt at droppe åbning for indendørs servering.

Og bareejere og direktører er kommet med hårde ord som »stjernetosset« og »rigtig, rigtig vanskeligt«.

Erhvervsminister Simon Kollerup har søndag sagt til B.T., at han fastholder beslutningen. Men et af regeringens støttepartier åbner for at »genvurdere beslutningen«.

Victoria Velasquez er erhvervsordfører for Enhedslisten.

Dog først, når det er kommet frem, hvad den foreløbige genåbning fra på onsdag reelt betyder for coronasmitten.

»Det er frustrerende, at vi ikke er tilbage til en almindelig hverdag. Men der er vi desværre ikke. Vi har allerede aftalt en stor åbning, der også åbner op for indendørs servicering. Kravet om tidsbestilling en halv time før giver mulighed for at planlægge den nødvendige afstand, så man sikrer sig mod køer og forebygger spontane konflikter ved afvisning,« siger Victoria Velasquez, som er erhvervsordfører for Enhedslisten, og tilføjer:

»Vi er åbne for at genvurdere beslutningen, når vi bedre kender konsekvenserne af den store åbning.«

Både Venstre og Det Konservative Folkeparti har tidligere søndag meldt ud, at de er imod kravet om at tidsbestille plads senest 30 minutter inden besøget.

Sådan er kravene for genåbningen Hvis man vil sidde indendørs på restauranter, cafeer og barer, skal man reservere bord mindst 30 minutter inden.

Der er ikke nogen krav til, hvordan man skal reservere bord, så der er både mulighed for at bestille bord telefonisk, på nettet eller ved at komme forbi 30 minutter før ankomst.

Kravet om reservation gælder som udgangspunkt frem til 6. maj, og det gælder kun ved indendørs servering.

Der er også krav om coronapas, hvis man vil sidde indendørs, som dokumentation for, at man enten er vaccineret, har et negativt testsvar eller har været smittet inden for de sidste seks måneder.

Kravet om passet gælder ikke for udendørs servering, hvor man også gerne må gå indenfor og bruge toilettet, selvom man ikke har et coronapas.

Restauranter, barer og cafeer skal have sidste udskænkning eller servering klokken 22.

Herefter har kunderne en time til at indtage mad og drikke, inden man skal lukke klokken 23. Kilde: Erhvervsministeriet

»Det er ikke et krav, der er vokset i vores have. Tværtimod. Det er jo gak i låget. Der er krav om afstand og coronapas indendørs. Så hvorfor skal der være krav om, at man booker sit bord 30 minutter før?,« lyder det fra Venstres erhvervsordfører, Torsten Schack Pedersen, til Ritzau.

Han bakkes op af Mona Juul, der er erhvervsordfører for Det Konservative Folkeparti.

»Det er fjollet, hvis ikke man får fyldt bordene op, fordi kunder skal booke et bord en halv time i forvejen,« siger Mona Juul til Ritzau.

Hun har nu taget fat i erhvervsministeren for at få ændret kravet om tidsbestilling.