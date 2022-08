Lyt til artiklen

Inger Støjbergs vælgere er slet ikke i tvivl om, at de hellere vil have De Konservatives Søren Pape som statsminister frem for Venstres Jakob Ellemann-Jensen. Alligevel vil Inger Støjberg endnu ikke sige, om hun peger på den ene eller den anden borgerlige statsministerkandidat.

»Jeg er ikke så overrasket over mine vælgeres præferencer,« siger Inger Støjberg om Pape, som repræsenterer et noget mere nationalkonservativt parti, end Ellemann-Jensen gør.

»Det betyder naturligvis noget, hvad vælgerne mener, men det er også vigtigt for mig at sige, at det er vigtigt, at jeg nu får nogle samtaler med de to kandidater,« siger Støjberg.

B.T. har skrevet, at en befolkningsrundspørge fra YouGov viser, at 70 procent af danskerne foretrækker Søren Pape som statsminister, hvis de kun kunne vælge mellem ham og Jakob Ellemann-Jensen.

Blandt Danmarksdemokraternes stemmer er det hele 85 procent, der foretrækker den konservative kandidat.

De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, er Danmarksdemokraternes vælgere favorit som statsminister, når nu de kun kan vælge mellem Jakob Ellemann-Jensen og Pape. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Fra vores side, så handler det om politikken, der bliver ført, og hvem man kan stole på bedst fører sin politik igennem,« siger Inger Støjberg.

Støjberg har tidligere været ganske kritisk over for begge kandidater. For nylig sagde hun i en radiodebat med Morten Messerschmidt på Radio4, at hun kunne vælge mellem en, der var »lidt halvradikal«, og en, »der vælter omkuld, hvis det blæser«.

Ingen af delene var hun særskilt begejstret ved.

Det er ikke lige meget, hvad partiernes bagland mener, om hvem der skal være statsminister, men der er andre væsentlige ting, som spiller ind, forklarer Joachim B. Olsen, B.T.s politiske kommentator.



»Man skal også huske på, at man ikke kan oversætte vælgernes holdninger direkte til, hvordan partierne vil agere, når de skal pege på en statsminister,« siger han og fortæller, at valget i højere grad handler om, hvordan partierne kan få gennemført deres politik.