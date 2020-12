Det skal ikke have konsekvenser for Inger Støjberg, at den såkaldte instrukskommission i dag har fastslået, at det var ‘klart ulovligt’, at hun i sin tid som udlændinge- og integrationsminister skilte asylpar ad.

Sådan lyder det fra Pernille Vermund, formand for Nye Borgerlige, der har stået ved Inger Støjbergs side under hele sagen.

»Taler vi i forhold til Inger, ser jeg sagen som afsluttet. Jeg mener, hun er trukket igennem pinsler nok,« siger Pernille Vermund til Berlingske.

Instrukskommissionen fastslog i dag, at Inger Støjberg – trods advarsler fra embedsværket om, at man ikke kunne have en ordning, hvor alle asylpar, hvoraf den ene part var under 18 år, uden undtagelse skulle adskilles – fastholdt, at hun som minister ønskede en undtagelsesfri ordning.

Pernille Vermund (NB) har bakket op om Inger Støjberg under hele sagen on den ulovlige instruks. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Pernille Vermund (NB) har bakket op om Inger Støjberg under hele sagen on den ulovlige instruks. Foto: Mads Claus Rasmussen

Kommissionen fastslog, at den efterfølgende praksis med at adskille parrene var ‘klart ulovlig’.

Et flertal i rød blok ser med så stor alvor på sagen, at uvildige advokater nu skal komme med deres anbefaling til Folketinget om, hvorvidt Inger Støjberg bør stilles for en rigsret.

Enhedslisten og De Radikale mener allerede nu, at sagen er kommet et skridt tættere på en rigsretssag.

Det anfægter ikke Pernille Vermund. Hun hæfter sig ved et ministernotat, som Inger Støjberg underskrev.

Et flertal i Folketinget skal nu afgøre, om tidligere udlændinge-og integrationsminister skal stilles for en rigsret. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Et flertal i Folketinget skal nu afgøre, om tidligere udlændinge-og integrationsminister skal stilles for en rigsret. Foto: Mads Claus Rasmussen

Notatet lagde op til muligheden for undtagelser fra den generelle linje om at adskille parrene.

Men instrukskommissionen tillægger ikke notatet nogen vægt, da det aldrig blev sendt til Udlændingestyrelsen, og der ikke blev administreret efter det, men derimod efter Inger Støjbergs pressemeddelelse, og som altså ulovligt skar alle asylpar over en kam.

Pernille Vermund mener, at det er embedsværket, der har et problem, fordi det har administreret ulovligt; ikke Inger Støjberg, selv om hun ifølge instrukskommissionen med sin kommunikation klart har tilkendegivet, at hun ønskede, at alle asylpar, hvoraf den ene var mindreårig, uden undtagelse skulle adskilles.

Havde Inger Støjberg været minister i dag, ville Pernille Vermund end ikke være med til at uddele en næse til hende for den ulovlige praksis, siger hun til Berlingske.

»Næ, for jeg vil til enhver tid sige, at vi ikke skal have mellemøstlige tilstande i Danmark. Og jeg vil ikke give en næse til en minister for at sikre, at vi ikke får det.«