Flere embedsmænd tillagde ikke centralt notat om at følge loven nogen værdi. Departementschef undrer sig.

Normalt er embedsmænd kendt for at være sirlige og nøjagtige, men et af de store spørgsmål i sagen fra 2016 om adskillelse af asylpar, hvor den ene var mindreårig, er fortsat ubesvaret.

På den ene side hævder ministeren, departementschefen og en afdelingschef, at et notat var centralt for dem.

På den anden side siger en lang række embedsmænd, at de ikke tillagde notatet nogen værdi. Inger Støjbergs (V) tidligere departementschef Uffe Toudal Pedersen er fredag genindkaldt for at afgive forklaring for Instrukskommissionen, der er nedsat for at undersøge sagen.

Set i bagklogskabens lys undrer han sig også.

- Når du spørger, om det er underligt, at notatet er forduftet, kan jeg godt forstå, du stiller spørgsmålet, det undrer også mig. Det var en del af min opfattelsesverden, siger han.

I notatet godkender daværende udlændingeminister Inger Støjberg (V), at der skulle være en individuel og dermed lovlig adskillelse af asylpar, hvor den ene var mindreårig.

På den anden side pressede hun på for at udsende en pressemeddelelse, hvor afsnit om en individuel vurdering af parrene var fjernet.

Notatet var forankret i en afdeling kaldet Koncernøkonomi, fordi det handlede om indkvartering. Men da der også var en række juridiske spørgsmål, kom der også bidrag fra udlændingeafdelingen, der havde den retlige kompetence.

At notatet var havnet mellem to stole, var måske en af grundene til, at det senere blev glemt af flere af departementschefens ansatte.

- Hvis jeg skal forstå, hvorfor det er blevet glemt, er det måske, fordi det ikke havde ejerskab i udlændingeafdelingen, det er én ting, siger Uffe Toudal Pedersen.

En række embedsmænd har forklaret, at de ikke tillagde notatet nogen betydning, fordi Støjberg på møder gav udtryk for, at hun ønskede, at så mange som muligt blev adskilt.

Desuden tillagde de pressemeddelelsen større værdi, fordi den blev udsendt efterfølgende til offentligheden.

I et svar til Folketinget skriver Inger Støjberg 21. juni 2017, at det er korrekt, at Udlændingestyrelsen blev bedt om at administrere i overensstemmelse med pressemeddelelsen og dermed ulovligt.

Uffe Toudal Pedersen mener dog, at en afdelingschef i ministeriet ringede til styrelsen med en besked om at administrere lovligt.

- Det har vi fået formuleret for firkantet, der var en virkelighed ved siden af, siger departementschefen til det svar til Folketinget, som han selv har godkendt.

Medarbejdere i styrelsen opfattede situationen anderledes. De mener, at de blev pålagt at adskille asylpar ulovligt, men forsøgte at afværge det.

