I de næste syv dage afgøres det, om Inger Støjberg skal for en rigsret for sin ulovlige instruks om at adskille asylpar.

Både Venstre, Socialdemokratiet og De Konservative har indkaldt til gruppemøder, hvor det skal drøftes, om partierne vil stemme for at rejse tiltale mod Støjberg. Men i hendes parti kan det ende med et lidt specielt resultat.

For i Venstre overvejer man kraftigt at fritstille medlemmerne til at stemme på det, som de hver især ønsker. Det erfarer B.T.

Normalt stemmer alle medlemmer af et parti for det, man er blevet enig om i folketingsgruppen.

Men formand Jakob Ellemann-Jensen står med det problem, at flere af Venstres folketingsmedlemmer ikke ønsker at stemme for, at Støjberg skal for retten.

Selv har formanden udtalt, at hvis Folketingets uvildige advokater finder grundlag for en rigsretssag, må Venstre også stemme for, så partiet bliver renset. En udmelding, der skabte intern splid i partiet.

For eksempel kritiserede Thomas Danielsen – der ligesom Inger Støjberg er valgt til Folketinget i Vestjyllands Storkreds – formandens linje.

'Vores såkaldte ledelse må jo mene, at dette er til gavn for os. En beslutning, der hverken er truffet i folketingsgruppens eller lastvognsmekanikerens bagland. Vi må håbe, der er advokater nok på Frederiksberg,' skrev Thomas Danielsen i en intern mail, som B.T. kunne offentliggøre.

Onsdag kom konklusionen fra de uvildige advokater: At der er grundlag for at rejse tiltale mod Støjberg, og at der er 'rimelig formodning' om, at hun bliver dømt.

Derfor forventes det også, at Jakob Ellemann-Jensen bakker op om en rigsretssag.

Men hvis han skal samle hele Venstres folketingsgruppe om det, skal han overtale en lille håndfuld af Inger Støjbergs tætte støtter.

Det er ifølge B.T.s kilder en svær opgave, og derfor undgår han yderligere splid i partiet ved at fritstille medlemmerne.

»Den gode løsning for Ellemann er at fritstille Venstres medlemmer,« siger professor i Statskundskab ved Københavns Universitet Kasper Møller Hansen og uddyber:

»For hvis han vælger at sige, at de skal stemme som en samlet gruppe, er han også nødt til at straffe dem, der stemmer imod gruppens linje. Det vil ende i kaos.«

»Så det mest pragmatiske er at fritstille medlemmerne, og han kan også henvise til, at det har man gjort tidligere,« siger Kasper Møller Hansen med henvisning til Tamilsagen.

Her stemte blandt andre Per Stig Møller fra De Konservative for en rigsretssag mod sin egen partifælle, tidligere justitsminister Erik Ninn-Hansen.

Der kræves et flertal i Folketinget at rejse tiltale ved Rigsretten. Foreløbigt vil SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Liberal Alliance stemme for.

Men V, K og S skal på en række afgørende møder tage endelig stilling:

Venstres folketingsmedlemmer skal på et digitalt gruppemøde fredag klokken 12 diskutere sagen.

Socialdemokratiet har gruppemøde tirsdag klokken 11.15, hvor partiet ventes at tage endelig stilling.

Samme dag har De Konservative gruppemøde, men der kan ifølge B.T.s kilder godt komme en udmelding fra De Konservative inden tirsdag.