Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Så er der et nyt forslag fra Danmarksdemokraterne, der har Inger Støjberg som formand.

Partiet vil forsøge at sætte en stopper for, at vanvidsbilister får adgang til biler igennem leasingselskaber.

»I Danmarksdemokraterne ønsker vi at sætte ind overfor lyssky leasingselskaber, der åbenlyst kun etableres for at forsyne bandemedlemmer og andre kriminelle elementer med store og dyre muskelbiler, der misbruges til at udøve hverdagsterror samt imponere omgivelserne, herunder naive og letpåvirkelige unge mennesker,« siger Peter Skaarup, der repræsenterer Danmarksdemokraterne i Folketinget.

Helt konkret foreslår partiet, at der indføres en licensordning, hvis man vil drive leasingselskaber.

Peter Skaarup sidder i Folketinget for Danmarksdemokraterne. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Peter Skaarup sidder i Folketinget for Danmarksdemokraterne. Foto: Liselotte Sabroe



»Vi mener, at det er bydende nødvendigt at bremse dette misbrug af leasingselskaberne ved at indføre en seriøs licensordning, der fjerner de brodne kar fra branchen,« siger Peter Skaarup og tilføjer:

»Det vil givetvis også betyde, at færre vanvidsbilister vil få adgang til muskelbiler i fremtiden.«

Peter Skaarup henviser til et brev fra De Danske Bilimportører fra 22. juni, hvor der netop anbefales en licensordning for at stoppe vanvidsbilister.

»Vores entydige vurdering er, at den mest effektive måde at dæmme op for problemet er at stille krav om en forudgående tilladelse fra Finanstilsynet for at drive et leasingselskab, som man kender det fra andre finansielle virksomheder – en såkaldt »licensordning«. På denne måde vil de brodne kar i branchen hurtigt blive sorteret fra ved ikke at have muligheden for at indregistrere biler på forholdsmæssig afgift,« står der i brevet.

Den siddende regering har ellers forsøgt at stramme op for vanvidsbilisters muligheder for at bruge biler gennem leasingselskaber.

Blandt andet vedtog et flertal i Folketinget i 2020, at færdselsovertrædelser, der har givet ubetinget fængsel, vil komme på straffeattesten.

Begrundelsen var, at leasingselskaber bedre kunne se, om en person er dømt for vanvidskørsel, inden de lejer en bil ud til vedkommende.

»Vi skærper straffen for vanvidsbilisme på en lang række områder, styrker politiets mulighed for at beslaglægge biler brugt til vanvidskørsel på stedet, og giver samtidig leasingselskaberne bedre redskaber til at afskære vanvidsbilisters mulighed for at lease biler hos dem,« lød det 11. december 2020 fra den daværende justitsminister, Nick Hækkerup.

Ligeledes gav lovændringer sidste år mulighed for at konfiskere leasede biler, hvis føreren tages i vanvidskørsel.

Peter Skaarup, hvad er egentlig forskellen på jeres nye forslag i forhold til de lovændringer den nuværende regering har sat i værk for stoppe vanvidskørsel med leasede biler?

»Med licensordningen forhindrer vi de anløbne leasingselskaber i overhovedet at drive leasingselskaber,« siger han.

Har I hørt, om der er flertal til jeres forslag?

»Nope, men vi forventer, der vil være lydhørhed,« siger han.