'Hold ferie, Støjberg!'.

Mange er mandag morgen og formiddag faret til tasterne på Twitter og er gået til modangreb på udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg. Det sker efter et debatindlæg i BT, hvor Støjberg opfordrer til, at fastende muslimer holder ferie i ramadanmåneden. Blandt andet fordi:

Det kan helt lavpraktisk være farligt for os alle, hvis buschaufføren hverken spiser eller drikker i løbet af en hel dag, ligesom man selvsagt ikke yder og præsterer nær det samme på fabrikken eller på sygehuset, hvis man gennem en hel måned ikke spiser og drikker i alle døgnets lyse timer. Inger Støjberg

Det er dog en opfordring, som blandt andre Ôzlem Cekic, tidligere folketingsmedlem for SF, har en klar holdning til:

Hvad skulle Støjberg dog lave, hvis vi muslimer ikke fandtes:-) Formand bliver hun aldrig. Og minister var hun nok heller ik været.. Hold ferie Støjberg! #dkpol https://t.co/4INKv9D8di — Özlem Sara Cekic (@cekicozlem) May 21, 2018

Også Stine Bosse har reageret på Støjbergs debatindlæg:

Mine ører er faldet af! Støjberg har kastet sig over Ramadanen i @btdk Vil du nu træde i karrakter @larsloekke ? Du er héle landets overhoved. #dkpol — Stine Bosse (@BosseStine) May 21, 2018

Rundt om ramadanen

De, der ikke har mulighed for at faste, kan betale cirka 60 kroner om dagen til et måltid mad til de fattige. * Ramadanen er muslimernes fastemåned og varer 29-30 dage. * Ramadanen er én af islams fem søjler. Det er de vigtigste forskrifter, muslimer bør følge. * Formålet er at mindes profeten Muhammeds første åbenbaring. * Fasten skal få muslimer til at føle, hvordan fattige har det. Samtidig skal de vise, at de har disciplin til at følge Allahs bud. * Fra daggry til solnedgang fastes der. Mad og drikke er forbudt - samt rygning, seksuel aktivitet, skænderier og bandeord. * Når solen er gået ned, er der tradition for at samle hele familien om store og solide måltider. * Undtaget fra reglerne er blandt andre børn, ældre, syge, gravide, menstruerende, sportsfolk og rejsende. * Islams kalender følger månen, og ramadanen flytter sig således fra år til år med omkring 11 dage. * I 2018 begynder ramadanen ved solnedgang tirsdag 15. maj og afsluttes torsdag 14. juni. * Ramadanen afsluttes med fejringen eid. /ritzau/

Det er der er er mange flere, der på Twitter har valgt at kommentere udlændinge- og integrationsministerens opfordring:

Kære Inger Støjberg.

Jeg kan ikke helt følge din logik. Du spiser og drikker hver dag, og alligevel begår du fatale fejl. Du overtræder Ministeransvarsloven (igen og igen) og smider syge asylansøgere ud af landet på et forkert grundlag.

Til fare?? #dkpolhttps://t.co/2K0M6sspp7 pic.twitter.com/vFUJoQYbg2 — Dorte Olsen (@TheDorteOlsen) May 21, 2018

Inger er selv på Cola Zero - det er måske herfra alle de kaloriefattige forslag stammer fra? #dkpol Støjberg: Nu er det ramadan, og jeg vil gerne slå tre ting fast https://t.co/yYXcvnH9vx — John Dühring (@duhringjohn) May 21, 2018

Som reaktion på Inger Støjberg angreb på Ramadanen, synes jeg at, vi der tror på vores grundlovssikrede religionsfrihed, skulle sige og dele pic.twitter.com/IAKUO7YmfR — Anders Ladekarl (@AndersLadekarl) May 21, 2018

Gad vide om hun også vil bede alle speltmødrene på 5:2-kuren om tage fri fra job?

Hun trænger da vist også snart til noget ferie

BREAKING NEWS: Som konsekvens af Støjbergs udtalelser, forbyder regeringen nu samtlige faste - og slankekure. Flere dameblade meddeler, at de sandsynligvis må gå konkurs. #dkpol https://t.co/Ql6BuQ0hnT — Oliver Zahle (@OliverZahle) May 21, 2018

Du kan læse hele Inger Støjbergs indlæg HER.