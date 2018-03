Udlændinge- og Integrationsministeriet erkender at have kendt til ulovlig regel i årevis uden at reagere.

København. I knap tre år har udlændingemyndighederne forsømt at reagere på en regel i udlændingeloven, der indebærer ulovlig forskelsbehandling.

Det skriver Dagbladet Information.

Reglen handler om flygtninges og andre udlændinges mulighed for at bibeholde opholdstilladelse i Danmark i kraft af tilknytning til arbejdsmarkedet, hvis de mister deres oprindelige opholdstilladelse.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) erkender i et bilag sendt til Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg, at ministeriet har har været opmærksom på reglen uden at reagere.

- Mit system har været bekendt med denne særlige problemstilling siden april 2015. Ved en stærkt beklagelig fejl er der ikke taget de nødvendige skridt til ved en lovændring at bringe bestemmelsen i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser.

- Det skal nu bringes i orden hurtigst muligt, fremgår det videre af bilaget, oplyser Støjberg ifølge Information i bilaget.

Erkendelsen kommer, samtidig med at ministeren er under kritik for ulovlig sagsbehandling i flere sager.

Problemet er, at reglen ifølge Inger Støjberg "i visse situationer indebærer ulovlig forskelsbehandling". Særligt problematisk er det, at ministeriet i årevis har undladt at reagere på viden om, at noget har været galt, skriver avisen.

Omfanget af problemet er stadig uklart. Det fremgår af bilaget, at ministeriet har identificeret en enkelt sag, hvor der kan være sket ulovlig sagsbehandling.

Ministeriet vil nu foretage en "manuel gennemgang af cirka 40 afslag givet i perioden 2003 til 2017", hvor der kan være problemer.

Juraprofessor Jens Vedsted-Hansen fra Aarhus Universitet efterspørger, at Udlændinge- og Integrationsministeriet kommer med en mere detaljeret forklaring end den, der fremgår af bilaget til Folketinget.

Men det har ikke været muligt at få fra ministeriet.

- På det foreliggende grundlag kan jeg ikke helt se, hvad problemet er, og jeg undrer mig umiddelbart over, at der skulle være tale om konventionsstridig forskelsbehandling, siger professoren til Information.

/ritzau/