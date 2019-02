Det vakte opsigt, da regeringen sammen med Dansk Folkeparti lancerede, at den øde ø Lindholm fremover skal bruges som udrejsecenter for udvisningsdømte og kriminelle, afviste asylansøgere.

Nu kan B.T. afsløre, at Danmark sammen med Østrig er i kontakt med flere lande på Balkan om at oprette et lignende udrejsecenter til afviste asylansøgere.

Det er oplysninger, som indtil nu har været henlagt i totalt mørke af den danske regering.

»Det er et meget følsomt politisk spørgsmål. Vi drøfter det med flere lande på Balkan,« siger Peter Webinger, som er øverste chef for migrationskontoret under det østrigske indenrigsministerium, til B.T.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) lancerede i sin grundlovstale 5. juni sidste år regeringens ønske om - som et pilotprojekt - at etablere et udrejsecenter uden for Danmarks grænser. Men uden at sætte navne på de lande, han og regeringen havde i kikkerten.

»Jeg mener jo ikke, at afviste asylansøgere, som venter på at blive sendt hjem, skal opholde sig i Danmark. Det vil i sig selv have en stærkt forebyggende effekt, hvis asylansøgere ved, at ophold i Danmark ophører, så snart man får afslag på asyl,« sagde Lars Løkke Rasmussen.

To måneder senere - i august 2018 - fortalte udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) på et samråd i Folketinget, at pilotprojektet om et fælles udrejsecenter er et bilateralt samarbejde mellem Danmark og Østrig, der har været i gang siden foråret 2018.

Heller ikke hun ønskede at gå i detaljer med, hvilke lande der var i spil til at huse udrejsecentret på vegne af Danmark og Østrig.

»Helt ærligt, det vil kunne komme til at skade de forhandlinger, der foregår,« sagde hun til Ritzau efter samrådet.

I et dokument med overskriften 'Vi har brug for et bedre asylsystem i Europa' sendt fra Udlændinge - og Integrationsministeriet til Udenrigsministeriet 25. oktober 2018, som B.T. har fået delvis aktindsigt i, fremgår det, at udrejsecenteret ikke blot er tænkt som en konkret løsning på at huse det stigende antal afviste asylansøgere.

Et udrejsecenter på Balkan skal også sende et klart signal til omverdenen om, at en asylansøgning i Danmark kan resultere i et mindre attraktivt ophold på et udrejsecenter uden for Danmarks grænser.

'Hvis personer af den ene eller den anden årsag ikke kan sendes tilbage til hjemlandet, skal de i stedet sendes til et udrejsecenter uden for EU. Her skal de opholde sig, indtil de enten rejser frivilligt hjem eller med tvang. Sådan et udrejsecenter vil sende et klart signal om, at folk, der forlader deres hjemland for at søge nye og bedre forhold i Europa, bliver sendt retur med det samme,' hedder det i dokumentet.

ldéen om at oprette et udrejsecenter uden for EU er også skrevet ind i den seneste finanslovsaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Heri hedder det, at regeringen og Dansk Folkeparti ønsker at reducere de incitamenter, der får økonomiske migranter uden beskyttelsesbehov til at søge mod Europa.

'Etableringen af et udrejsecenter vil gøre det muligt at overføre visse afviste asylansøgere fra Danmark til et land uden for EU i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at udsende dem til deres hjemlande,' hedder der i finanslovsaftalen for 2019.

Og videre:

'Ved at flytte afviste asylansøgere, der ikke medvirker til frivillig hjemrejse fra Danmark, sender man et klart signal om, at de ikke frit kan vælge, hvilket land i Europa de søger om asyl og tager ophold i.'

Det nærmeste, Inger støjberg hidtil er kommet en konkret placering af et sådant udrejsecenteret, er, at det skal placeres i et europæisk land uden for EU. Det sagde hun til B.T. den 23. oktober sidste år:

»Den slags forhandlinger er helt mørkelagt. Men jeg kan sige, at jeg bruger meget tid på det sammen med min østrigske kollega,« sagde Inger Støjberg.

Derfor er det ganske opsigtsvækkende, at en østrigsk topembedsmand nu offentligt bekræfter, at der føres drøftelser med flere konkrete lande på Balkan.

Peter Webinger ønsker imidlertid ikke at sætte navne på, hvilke specifikke lande på Balkan der er tale om.

Men sammenholdt med Inger Støjbergs klare udmelding om, at det skal være et europæisk land uden for EU, indsnævrer det feltet af Balkan-lande til følgende: Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Serbien, Kosovo, Albanien og Makedonien.

Ifølge B.T.s oplysninger er Serbien blandt de Balkan-lande, der føres drøftelser med.

B.T. har siden den 3. januar i år gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra Serbiens indenrigsministerium, men herfra har svaret indtil nu været, at B.T.s henvendelse 'er i proces'.

B.T. har i en mail stillet tre konkrete spørsgmål til udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg:

1) Hvorfor hun mener, at det er god ide at etablere et udrejsecenter i et Balkan-land? 2) Hvornår hun forventer, at centeret kan tages i brug? 3) Hvor mange afviste asylansøgere hun forventer, at Danmark kan udsende årligt til et udrejsecenter uden for EU?

I et mailsvar til B.T. skriver Inger Støjberg:

»Jeg kan bekræfte, at der pågår drøftelser om muligheden for udsendelse til et center uden for EU. Det er et vanskeligt arbejde, og jeg kan derfor ikke sige noget mere præcist om, hvilke lande der er tale om, eller om tidshorisonten. Jeg vil også gerne slå fast, at regeringen arbejder målrettet på at sikre, at vi har styr på tilstrømningen, og at vi også i fremtiden er klar til at håndtere asylpresset på EU. Det er i min verden simpelthen udtryk for rettidig omhu.«