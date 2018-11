Sagsbehandlingstiden på sager om Paposhvili-dommen er oppe på 338 til 488 dage, erkender Inger Støjberg.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) erkender, at der går lang tid, før sager om humanitært ophold bliver afgjort.

På et samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget tirsdag fastslår Inger Støjberg, at der i 48 sager om Paposhvili-dommen har været ventetider på mellem 338 og 488 dage.

- Det er en ganske lang sagsbehandlingstid. Det forsøger vi at gøre noget ved, siger Inger Støjberg.

Tidligere i år blev der oprettet en særlig enhed i ministeriet med fokus på at få nedbragt sagsbehandlingstiden i alle sager om humanitært ophold:

- Enheden arbejder på at afslutte så mange sager som muligt. Men det er ikke altid muligt med en snuptagsløsning. Derfor får nogle sager en meget lang sagsbehandlingstid, siger Inger Støjberg.

Paposhvili-dommen fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol handler om den serie-kriminelle Georgie Paposhvili. Han blev født i Georgien, men rejste som voksen ind i Belgien, hvor han adskillige gange blev dømt for tyveri og røveri.

Han havde ikke lovligt ophold i Belgien og fik påbud om at udrejse, men ved at rejse en sag ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol mod de belgiske myndigheder fik han udsættelse.

Mens sagen verserede ved domstolen blev han flere gange arresteret for butikstyveri i Belgien. Inden sagen blev afgjort døde han af en række alvorlige sygdomme som blandt andet kronisk leukæmi.

Efter sin død fik Paposhvili medhold af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i, at han trods kriminalitet, udvisning og manglende opholdsgrundlag havde krav på medicinsk behandling i Belgien, fordi han ikke kunne få tilstrækkelig behandling i Georgien.

Dommen betyder, at myndighederne også i Danmark skal vurdere, om den syge har adgang til medicin og behandling ved udsendelse, inden der træffes afgørelse om ophold.

Men det er svært, siger Inger Støjberg:

- Humanitære sager har ofte en forholdsvis lang sagsbehandlingstid, fordi der skal være et tilstrækkeligt oplyst grundlag om personens sygdom og behandlingsforhold i hjemlandet.

- Det ses samtidig ofte, at der sker et eller flere skift i de medicinske behandlinger. Det kan indebære, at der skal indhentes nye oplysninger. Der er således tale om mange oplysninger, der skal indhentes, inden sagen kan afgøres, siger Inger Støjberg.

Da der ifølge Inger Støjberg er tale om personfølsomme oplysninger, vil hun kun i fortrolig form redegøre over for Folketingets politikere for de 48 sager om Paposhvili-dommen.

Udlændinge- og integrationsministeriet har fået kritik for, at der gik for lang tid, før man lagde Paposhvili-dommen til grund for sagsbehandlingen.

En kritik som Inger Støjberg på samrådet kalder "berettiget".

