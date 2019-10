Teledatasagen ryster hele tiltroen til retssystemet, og uvildige advokater bør undersøge den nærmere, siger V.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) er for hurtig, når han siger, at teledatasagen ikke kommer til at føre til fyringer.

Det mener Inger Støjberg, retsordfører i Venstre, som vil have undersøgt sagen nærmere, efter at Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Justitsministeriets departement har offentliggjort deres redegørelser om sagen.

Ifølge Inger Støjberg er der behov for at igangsætte en uvildig advokatundersøgelse, som kan kulegrave forløbet.

- Hverken Søren Pape (tidligere justitsminister, red.), Nick Hækkerup eller Folketinget er blevet orienteret tids nok, og det er selvfølgelig det, vi skal have undersøgt, siger hun.

- Det skal vi have undersøgt af nogle uvildige. Det er grundlæggende usundt, når myndigheder undersøger sig selv og lynhurtigt konkluderer, at man nu vil lære af sine fejl.

Teledatasagen drejer sig om, at politiets efterforskere har måttet gennemgå tusindvis af straffesager for fejl, fordi Rigspolitiets centrale it-system i en årrække har givet forkerte teleoplysninger i nogle sager.

Flere medier har tidligere fortalt, at Justitsministeriet i flere måneder kendte til problemerne med teledata uden at orientere hverken ministeren og offentligheden.

Redegørelsen fra myndighederne retter dog det mest kritiske lys mod Rigspolitiets rolle i sagen. Rigspolitiet kritiseres for at levere mangelfulde orienteringer til Justitsministeriet.

- Det er en skandale ud over alle grænser, og tilbage må sidde mange mennesker, der nu stiller spørgsmål til hele vores retssystem. Der kan være skyldige, der er gået fri, og der kan være uskyldige, der er blevet dømt, siger Inger Støjberg.

Justitsminister har fredag orienteret om sagen på et pressemøde.

Her kaldte han Rigspolitiets håndtering af teledata-sagen for "særdeles utilfredsstillende". Han har også kritiseret Rigsadvokaten og Justitsministeriets for at nøle i håndteringen af problemerne.

/ritzau/