Mærsk betaler regningen for skænderi om forulykkede migranter, mener Inger Støjberg.

København. Den italienske regering vil ikke modtage migranter, der forulykker på Middelhavet. Men alligevel har den italienske søredningstjeneste bedt et Mærsk-skib om at redde 113 forulykkede migranter.

Den indstilling er "uholdbar" og "ikke rimelig", siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) til DR.

- Det er jo ikke rimeligt for Mærsk, at de bliver i bragt i en situation, hvor de har et skib fyldt med migranter. Ovenikøbet migranter, de er blevet bedt om at hjælpe af myndighederne, og derfor er det et spørgsmål om, at italienerne selvfølgelig skal lade dem aflevere dem i italiensk havn, siger hun til DR.

Der er tale om skibet "Alexander Mærsk". Fem af de 113 blev søndag reddet i land efter anmodning fra den italienske søredningstjeneste. Men skibet får ikke lov til at sejle i italiensk havn og har derfor intet sted at sejle de forulykkede migranter hen.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har tidligere erklæret, at den danske regerings holdning er, at Italien skal overholde sine internationale forpligtelser.

Han vil have Inger Støjberg til at rette henvendelse til den italienske regering.

Ifølge DR vil hun mandag skrive til vicepremierminister i Italien Matteo Salvini. Salvini er også leder for Ligaen, der er et af de to store partier i regeringen i Italien.

- Vi kan ikke tage imod en eneste mere. Tværtimod. Vi vil af med nogle stykker, sagde han fredag til det tyske magasin Der Spiegel.

Mens Mærsk-skibet ikke har noget sted at lægge til, betaler selskabet regningen i den forstand, at skibet ikke kan sejle videre på sit oprindelige formål.

- Det her koster Mærsk rigtig mange penge, for hver time deres skib ligger ud for kysten uden at kunne sætte migranterne af, og derfor skal det her foregå i et hurtigt tempo, siger Inger Støjberg til DR.

