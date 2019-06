Lørdag sætter Venstre fokus på udlændingepolitik. Ikke fordi, den fylder for lidt, siger Inger Støjberg.

Fire dage før danskerne skal til valgurnerne, har Venstre indrykket en stor annonce i Jyllands-Posten, hvor partiet advarer mod et regeringsskifte. Venstre mener, at det vil betyde en markant mere lempelig udlændingepolitik.

Siden før valgkampens start har Venstre sat fokus på indvandrerdebatten. Det til trods har den ifølge meningsmålinger og flere kommentatorer ikke fyldt så meget som tidligere.

Det oplever udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) dog ikke.

- Jeg synes slet ikke, det er sværere at komme igennem med udlændingedagsordenen i denne her valgkamp

- Når jeg ser på debatterne, så fylder klima meget, velfærd meget og udlændinge meget. Klima fylder måske lidt mere end tidligere, men de to andre temaer fylder som de plejer, siger ministeren.

Timingen af annoncen skal der ikke lægges så meget i, siger Inger Støjberg.

- Alle partier indrykker selvfølgeligt annoncer for at komme til at diskutere de emner, de gerne vil diskutere. Så selvfølgeligt vil vi gerne diskutere dette her.

- Men det er jo fordi, at det vil få en fatal konsekvens for Danmark, hvis de røde partier får magt som de har agt, siger Inger Støjberg og siger yderligere om tidspunktet for annoncen;

- Jeg synes altid, at det er vigtigt at gøre opmærksom på, hvad der vil ske. Så kan vælgerne selv bestemme.

Politisk kommentator Hans Engell vurderer ikke, at Venstre vil kunne tiltrække mange nye stemmer ved at fokusere på indvandrerpolitikken.

På spørgsmålet om, hvorvidt Inger Støjberg tror, at det er en vindersag for partiet, hvis emnet kommer til at spille en større roller i valgkampen, siger Inger Støjberg:

- Jeg ved i hvert fald, hvad jeg og Venstre står for. Og det er jo det afgørende. At man forklarer, hvad man står for. Så må vælgerne tage stilling ud fra det.

- Problemet er jo, hvis man foregiver noget andet, end det man reelt står for.

Socialdemokratiet har kontinuerligt sagt, at udlændingepolitikken ikke vil blive ændret markant ved et regeringsskifte. De potentielle støttepartier De Radikale, SF og Enhedslisten ønsker dog alle lempelser.

/ritzau/