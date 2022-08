Lyt til artiklen

»Ungdomsparti for Danmarksdemokraterne. Vi kæmper for en stram og konsekvent udlændingepolitik, et Danmark i bedre balance og mindre Københavneri.«

Sådan lyder det fra Danmarksdemokraternes ungdomsparti, som er kommet på Instagram og Facebook. Eller er det nu også dem?

To profiler på de sociale medier udgiver sig nemlig for at være ungdomsparti til Inger Støjbergs nystiftede Danmarksdemokraterne. Det skriver TV 2 Lorry.

Med brug af vellignende logo samt skrifttype, kan man umiddelbart godt tro, at de kunne være beslægtet med moderpartiet.

Og på Instagram bliver der blandt smurt tykt på i forhold til at skabe afstand mellem København og Jylland, som Inger Støjberg også er beskyldt for.

Men ifølge Inger Støjberg, så har de to profiler absolut intet med Danmarksdemokraterne at gøre. Overfor TV 2 Lorry kalder hun profilerne for 'fake' og 'irriterende'.

»Jeg er selvfølgelig rigtig irriteret over det. Men det er så, som det er, og vi prøver at få det stoppet,« siger Inger Støjberg og forklarer, at siderne er forsøgt anmeldt.

Den falske Instagram-profil har i skrivende stund fået 254 følgere. Danmarksdemokraternes officielle Instagram-profil har til sammenligning 383 følgere.