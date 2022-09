Lyt til artiklen

»Må jeg være fri.«

Sådan reagerer formanden for Danmarksdemokraterne, Inger Støjberg, på en kommentar som statsminister Mette Frederiksen tirsdag leverede i radioprogrammet 'Det sidste måltid' på Radio4.

Her udtalte Mette Frederiksen, at det i høj grad skyldes hendes køn, når hun bliver kaldt magtfuldkommen.

»Jeg har ikke sagt det her før, men jeg tror, at noget af den magtkritik, der er, har at gøre med, at jeg er kvinde,« sagde hun i programmet.

Statsminister Mette Frederiksen ses her. Foto: Emil Helms Vis mere Statsminister Mette Frederiksen ses her. Foto: Emil Helms

Men den melding fra statsministeren får hård kritik fra Inger Støjberg.

Hun mener, at Mette Frederiksen må tage det som en mand, når hun får kritik for, at regeringen uden lovhjemmel fik millioner af mink aflivet.

»Mette Frederiksen har kynisk nedlagt et helt erhverv, og så kommer hun med sådan noget klynk,« skriver hun Facebook og tilføjer:

»Hun burde tage kritikken som en mand.«

B.T. har forsøgt at få Inger Støjberg til at uddybe sin kommentar, men hun har ikke svaret på henvendelsen.

Både Inger Støjberg og Mette Frederiksen stiller op for deres partier i Nordjylland, så med den kommentar fra Støjberg, er der lagt op til en ret hård tone, hvis de skal duellere mod hinanden i det nordjyske.