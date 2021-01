DF-profil har kaldt sag om asylpar for "skændig". Ifølge professor er man inhabil, hvis man har udtalt sig.

Der er tale om en politisk "kalkunjagt" på Inger Støjberg (V) i sagen om ulovlig adskillelse af asylpar fra 2016.

Udtalelserne kommer fra Christian Langballe, der har siddet i Folketinget for Dansk Folkeparti. Han er udpeget som dommer i den kommende rigsretssag mod Støjberg, som bliver den blot sjette i danmarkshistorien.

Han afviste torsdag over for Ritzau at erklære sig inhabil, men fredag vil han ikke længere udtale sig.

- Jeg har fået en generel henvendelse per brev fra Thomas Rørdam (formand for Rigsretten, red.) i morges, hvor han henstiller, at vi ikke udtaler os. Det agter jeg at respektere, siger han.

Bliver han erklæret inhabil, vil han lave sværdslag, da han mener, at alle har en politisk holdning til sagen.

Da Støjberg var i samråd om sagen 1. juni 2017, sagde han i løbet af de fem timer, at det var en "pinlig og skændig omgang".

- Så det hele kommer til at handle om at finde hår i suppen, og hvor det egentlig bare drejer sig om en politisk kalkunjagt, sagde han.

Han er ikke længere medlem af Folketinget, men står ved sine udtalelser. Han vil dog ikke gentage dem nu.

Spørgsmålet om inhabilitet ventes afklaret, når Rigsretten træder sammen for at konstituere sig og lægge en tidsplan for forløbet, der ventes at vare nogle måneder.

Det er en vurdering fra sag til sag ifølge Eva Smith, der er professor emerita i strafferet ved Københavns Universitet.

- Reglen er, at man ikke skal have udtalt sig om den sag, som man skal dømme i. Rigtig mange mennesker har en mening om sagen, fordi den har kørt, men hvis man direkte har udtalt en mening, så er man i udgangspunktet inhabil, siger hun.

Hun vil lade det være op til Rigsretten at komme med en vurdering.

- Man må ikke være inhabil, men det må heller ikke for andre se ud som om, at man er inhabil. Hvis det ser sådan ud, så bør man trække sig, siger hun.

Der udestår også spørgsmål om andre dommere i den kommende rigsret, som består af op mod 15 juridiske dommere fra Højesteret og 15 dommere, som er politisk udpegede for seks år ad gangen.

For eksempel var advokat Nicolai Mallet bisidder for Støjberg i Instrukskommissionen, som endte med at konkludere, at der i 2016 var blevet givet en "klart ulovlig" instruks om at adskille asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Han ser sig selv som inhabil og vil afvente Rigsrettens afgørelse.

Det vil vise sig, om det også gælder advokat Karoly Németh, der var bisidder i kommissionen for Søren Pind, der var justitsminister for Venstre, da sagen opstod. De er begge udpeget af Venstre.

Det springende punkt er for Eva Smith, om man har dannet sig en forudfattet mening.

Det kan også ramme de tidligere Socialdemokratiske medlemmer af Folketinget Karen Klint, Erik Christensen og Karin Gaardsted, der i 2018 stemte for en uvildig undersøgelse af sagen om de adskilte asylpar.

Den blev dog først til noget, da flertallet i Folketinget blev rødt efter 2019, hvor Instrukskommissionen blev nedsat. De er alle tre udpegede dommere.

Hele sagen startede, da Politiken gik ind i den på baggrund af en vurdering fra den daværende ombudsmand, Jørgen Steen Jørgensen. Han er siden blevet udnævnt som højesteretsdommer.

Det er dog de 15 længst siddende, der indtræder i Rigsretten, og det omfatter ikke ham.

Modsat de andre er tidligere folketingsmedlem Martin Henriksen (DF) valgt som politisk suppleant i Rigsretten. Dem er der to af for hvert medlem. Han har også udtalt sig til fordel for Støjberg gennem årene.

