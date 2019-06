Folketinget formand Pia Kjærsgaard stopper i det ærefulde hverv. Og det har fået et par politiske profiler op i det røde felt på Facebook.

Der er tale om den radikale profil Zenia Stampe, der har bedrevet et opslag på Facebook i forbindelse med netop Pia Kjærsgaards afsked. Zenia Stampes tone i opslaget falder dog ikke i god jord hos Venstres Inger Støjberg.

Tidligere tirsdag valgte Pia Kjærsgaard på Facebook at tage konsekvensen af, at magten i Danmark er skiftet fra blå til rød og erklære sig selv færdig i det betroede job.

Noget, der med nærmest statsgaranti alligevel vil ske, når en ny rød regering sætter sig på magten.

De Radikales Zenia Stampe (th) anklager udlændingeminister Inger Støjberg (tv) for flygtninge-bashing. Vis mere De Radikales Zenia Stampe (th) anklager udlændingeminister Inger Støjberg (tv) for flygtninge-bashing.

Ordlyden i Pia Kjærsgaards opslag fik mange til tasterne på sociale medier.

Ikke mindst fordi flere tolkede den tidligere DF-formands opslag som om, at hun selv gik, og ikke mistede tjansen som en konsekvens af blå bloks valgnederlag.

En af dem, der gik i rette med Pia Kjærsgaard, var netop Zenia Stampe som på Facebook skrev følgende:

'Lad os lige slå en ting fast: Det er ikke Pia Kjærsgaard, der har valgt at gå af som formand for Folketinget. Det er vælgerne, der har fyret hende som formand for Folketinget.'

'Tiden hvor Dansk Folkeparti sad på magtens tinde og dikterede dansk politik er forbi. Pia Kjærsgaards tronfald er første tegn. Flere vil følge. Vi står midt i et systemskifte. Det føles godt. Amen.'

Den opdatering fik hurtigt høstet mere end 4.000 reaktioner og over 1.000 kommentarer. Også en pæn mængde delinger blev det til.

Af dem, der stod bag sidstnævnte, var Venstre-profilen og mangeårige minister Inger Støjberg.

Og det skyldes bestemt ikke enighed. Faktisk det præcis modsatte.

'Zenia Stampe hoverer over Pia Kjærsgaards afgang som formand for Folketinget. Ærligt talt, Zenia: det er selvfølgelig helt ok at have sine politiske holdninger, men det ville virkelig klæde dig at undlade at være personlig nederdrægtig over for en politisk modstander som Pia Kjærsgaard,' skriver Inger Støjberg på det sociale medie.

Kærligheden mellem netop Inger Støjberg og Zenia Stampe er da generelt også til at tage at føle på.

I forbindelse med et Jens Rohde-udfald mod Inger Støjberg under valgkampen, hvor Rohde (RV) kaldte Støjberg for 'Paludan i spadserdragt' svarede Inger Støjberg følgende til kritikken i en SMS til B.T.

'Når man ikke har det medietække, man havde engang, så må man jo skrue op for retorikken. Jeg synes, Jens Rohdes udtalelser taler for sig selv, men det skal nok have en vis appel i Zenia Stampe-segmentet.'

Inger Støjbergs kommentar til Zenia Stampes opslag har i øvrigt fået over 2.000 reaktioner og tæt ved 700 kommentarer i skrivende stund.

Pia Kjærsgaard har også bemærket Zenia Stampes kommentar.

De Radikales Zenia Stampe skriver, at du jo reelt er blevet fyret.

»Hun har altid været ekstremt ondskabsfuld overfor mig. Det må være sværest for hende selv,« siger hun til B.T.