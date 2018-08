Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg raser over en sag fra Aalborg, hvor en kvinde var iført Niqab, da hun afleverede sit barn første skoledag.

»Jeg må indrømme, at det gør mig umådeligt trist på barnets vegne. Nu er det så op til Politiet at skride ind overfor det lovbrud, som det i øvrigt også er,« skriver ministeren på Facebook.

Majken Andersen - mor til et barn på Seminarieskolen i Aalborg-forstaden Gug - fortæller til Nordjyske, at moren hver dag møder op iført den ulovlige klædedragt.

Men ifølge Majken Andersen gør hverken politiet, skolen eller kommunen noget for at stoppe ulovlighederne.

En kvinde iført niqab under en demonstration i København mod tildækningsforbuddet, der trådte i kraft den 1. august 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere En kvinde iført niqab under en demonstration i København mod tildækningsforbuddet, der trådte i kraft den 1. august 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen

»På dagen henvender jeg mig til skolelederen for at få hende til at tage affære, men hun vil ikke gøre noget. Min mand er fængselsbetjent og kan ikke bare se på, at nogen bryder loven, så derfor måtte han gå. Bagefter har jeg også anmeldt det til politiet, men udover at jeg har fået en kvittering på, at de har modtaget anmeldelsen, så har de heller ikke gjort noget,« siger Majken Andersen til Nordjyske.

Niqab og burka har været forbudt i det offentlige rum siden 1. august, hvor det nye maskeringsforbud trådte i kraft. Inger Støjbergs ministerium har stået i spidsen for indførelsen af forbuddet, der er stemt igennem af regeringspartierne med støtte fra Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.

Nu raser Inger Støjberg over kvinden, der åbenbart har valgt at trodse forbuddet:

»Burka og niqab er stærkt kvindeundertrykkende symboler, og de hører ikke hjemme i Danmark! I Danmark er piger og drenge, kvinder og mænd, lige meget værd, og jeg kan næsten ikke kommer i tanke om et mere forkert signal fra en forælder at sende til omverdenen, end når en muslimsk kvinde iført niqab afleverer sit barn i 0. klasse,« skriver hun på Facebook.

Tin French (V), der er skolerådmand i Aalborg Kommune, oplyser til Nordjyske, at skolen har anmeldelsespligt, hvis der er mistanke om, at barnet bliver svigtet.

Men kommunen har ikke forpligtelse til at foretage sig noget, hvis maskeringsforbuddet, der trådte i kraft 1. august, bliver overtrådt på skolen.