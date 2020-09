Det nye parti De Frie Grønne er reelt et frontalangreb på Danmark.

Så hård er meldingen fra Venstres næstformand, Inger Støjberg.

»Formanden for det nye parti De Frie Grønne, Sikandar Siddique, siger, at partiet er et frontalangreb på magten. Reelt er det et frontalangreb på Danmark,« skriver Inger Støjberg på Facebook.

Hun opridser flere eksempler på Sikandar Siddiques frontalangreb.

Det nye parti Frie Grønne holdt pressemøde på Blågårds Plads på Nørrebro i København mandag den 7. september 2020. Til stede bl.a Sikandar Siddique (politisk leder), Uffe Elbæk, Susanne Zimmer, Niko Grünfeld .. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)

»Her er et udpluk af partilederens ‘bedrifter’: Han brugte i år Folketingets talerstol til at sende en ramadanhilsen til alle muslimer. Han brugte også Folketingets talerstol til at holde et minuts stilhed i forbindelse med Black Lives Matters demonstrationerne,« skriver Inger Støjberg.

Og eksemplerne stopper ikke her.

Inger Støjberg nævner også, at partiformanden tidligere har deltaget i arrangement med den islamistiske organisation Hizb ut-Tahrir.

»Sikandar Siddique har erkendt, at han har deltaget i et Hizb ut-Tahrir-arrangement, og han mener, at udlændingepolitikken i Danmark er racistisk,« skriver Inger Støjberg og tilføjer:

Her ses Venstres næstformand Inger Støjberg på vej til forhandlinger om ny politireform, i Justitsministeriet tirsdag den 25. august 2020.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)

»Hvis det ikke er et frontalangreb på fornuften og Danmark, så ved jeg ikke, hvad det er!«

Tirsdag eftermiddag har Sikandar Siddique reageret på de hårde ord fra Inger Støjberg.

»Hej Inger Støjberg – jeg er mindst lige så dansk, som du er. Faktisk mere, tror jeg. For dine gentagne angreb på minoriteter er for mig at se ret udansk,« skriver han på Facebook.

Sikandar Siddique skriver videre, at Inger Støjberg har stået for en »hæslig udlændingepolitik«.

Her ses Sikandar Siddique debattere i Folketingssalen, mens han var medlem af Alternativet. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Scanpix 2020)

En politik, Mette Frederiksens socialdemokratiske regering har adopteret, skriver partiformanden direkte.

»Nå, men tak for at bevise, at der er brug for et antiracistisk parti i Danmark og en stærk opposition til vores regering, der desværre har adopteret din hæslige udlændingepolitik,« skriver han og tilføjer:

»Lad os nu skabe et Danmark, hvor der er plads til alle, og hvor vi bruger mangfoldigheden som en styrke.«

Sagt med andre ord: Stemningen er lagt til en heftig politisk sæson.