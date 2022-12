Lyt til artiklen

De to partiformænd ville have fungerende statsminister Mette Frederiksens ansvar undersøgt i minksagen. Nu danner de i stedet regering med selvsamme person.

Og det får nu Danmarksdemokraternes Inger Støjberg til at skyde med skarpt efter Jakob Ellemann-Jensen (V) og Lars Løkke Rasmussen (M).

»Man kan ikke købe retsfølelse og retssikkerhed, og det er det, man forsøger at gøre nu. Man har købt Jakob Ellemann og Lars Løkke med nogle ministerbiler,« lyder det fra hende kort tid efter, at fungerende Mette Frederiksen (S) kunne præsentere en ny regering bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne.

Både Jakob Ellemann og Lars Løkke gik til valg på at kræve en advokatvurdering af Mette Frederiksens ansvar i minksagen for at »sætte et værdigt punktum.«

Et punktum, der nu bliver visket ud og erstattet med et løfte fra regeringen om, at der i starten af 2023 vil blive præsenteret en model, der giver minkavlerne deres erstatninger og acontobetalinger hurtigere.

Men det er ganske enkelt ikke godt nok, lyder det fra Inger Støjberg.

»Så prøver man på at købe minkerhvervet med en check, men det kan man jo ikke, fordi det her er også et spørgsmål om retsfølelse og retssikkerhed,« siger hun og fortsætter:

»Nu får vi aldrig nogensinde svaret på Mette Frederiksens andel i minksagen,« slutter hun.

