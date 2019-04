Inger Støjberg tror ikke på, at Socialdemokratiet kan fastholde en stram udlændingekurs efter valget.

Hvis Socialdemokratiet får regeringsmagten, kommer der flere udlændinge til Danmark, og det kommer til at belaste samfundsøkonomien.

Det var hovedbudskabet ved det pressemøde, som Venstre var vært for tirsdag formiddag i regeringspartiets gruppeværelse på Christiansborg.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg fremhævede flere gange, at De Radikales krav til en mulig rød regering om lempelser i udlændingepolitikken efter folketingsvalget vil føre til stor asyltilstrømning.

Socialdemokratiet stemte sammen med VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti ellers for det såkaldte paradigmeskift, der betyder stramninger i udlændingepolitikken.

Men Inger Støjberg føler sig altså overbevist om, at Socialdemokratiet ikke vil kunne undlade at løsne på udlændingestramningerne, hvis partiet får regeringsmagten efter valget.

Spørgsmål: Inger Støjberg, hvorfor skulle Venstre i opposition ikke kunne få indflydelse på udlændingepolitikken.

- Jamen, det håber jeg da bestemt også, at vi får. Nu håber jeg slet ikke, at vi skal i opposition.

Spørgsmål: Men det er noget af det, I har lagt frem. Altså hvis Socialdemokratiet får regeringsmagten, så sker der det her. Hvorfor skulle I ikke kunne få indflydelse på udlændingepolitikken, når nu Socialdemokratiet vil føre en stram udlændingepolitik?

- Jeg forholder mig sådan set bare til, hvad Morten Østergaard (De Radikales partileder, red.) har sagt.

Spørgsmål: Men han er jo ikke fra Socialdemokratiet, han er fra De Radikale?

- Ja, netop. Det er lige præcist det. Det er pointen, for Morten Østergaard har sagt, at hvis de skal gøre Mette Frederiksen (S-formand, red.) til statsminister, så skal der lempes. Og det skal der over en bred kam.

- Og senest sagde han, at paradigmeskiftet skal lempes. Og det betyder dermed, at vi vil få en mere lempelig udlændingepolitik, siger Inger Støjberg.

Valget til Folketinget er endnu ikke udskrevet, men skal afholdes senest 17. juni.

/ritzau/