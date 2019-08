Den tidligere udlændinge- og integrationsminister sætter ord på uroen i partiet før internt Venstre-møde.

Retsordfører Inger Støjberg (V) har hidtil været meget tavs om den uro, der har præget Venstre de seneste uger.

Før et møde blandt toneangivende politikere i partiet på Christiansborg åbner Venstre-profilen imidlertid lidt op for, hvad hun tænker om situationen.

- Det ville klæde os at få ro på, siger hun til dr.dk.

Ifølge mediet falder udtalelsen i forbindelse med et ordførermøde mellem Venstre-politikere.

Der har været masser af uro i Folketingets næststørste parti de seneste uger.

Den begyndte for alvor, da næstformand Kristian Jensen i et interview med Berlingske slog fast, at Venstre ikke igen skal gå til valg på at danne en SV-regering.

Det gjorde formand Lars Løkke Rasmussen ellers til sin førsteprioritet dagen før folketingsvalget 5. juni.

Venstre gik frem ved valget, men måtte se Socialdemokratiet danne regering alene.

På partiets sommergruppemøde måtte Kristian Jensen beklage sine udtalelser og lægge ører til krav fra Venstre-nestor Claus Hjort Frederiksen om at trække sig som næstformand.

Balladen eskalerede herefter i en sådan grad, at Venstres bagland i øjeblikket er i gang med en stribe møder, hvor tilliden til den øverste ledelse i partiet bliver drøftet.

/ritzau/