Når ikkevestlige indvandrere er overrepræsenterede i statistikker for coronasmittede, så handler det ene og alene om, at de ikke vil tage del i det danske samfund og integrere sig.

Sådan lyder det fra Inger Støjberg, løsgænger i Folketinget og tidligere udlændinge- og integrationsminister.

Hun ser én løsning på problemet: De skal tvangstestes og tvangsisoleres.

»Man bliver nødt til at tage nogle hårdere midler i brug over for lige præcis den her gruppe, for de kan tilsyneladende ikke selv finde ud af det,« siger Inger Støjberg.

Forslaget fra Inger Støjberg kommer, efter at en ny rapport fra Statens Serum Institut slår fast, at 23 procent af de coronasmittede siden januar er ikkevestlige indvandrere og efterkommere. Det skal sættes over for, at de udgør 8,9 procent af befolkning.

Derudover har Odense Kommune lagt incidenstallet frem for Vollsmose-området, som er på listen over ghettoområder. Her er 973 pr. 100.000 indbyggere smittet.

I hele Odense Kommune ligger incidenstallet på 118.

»Jamen de lever jo i et parallelsamfund. Det er problemet. Med egne regler og normer og egne værdier. Man kan jo se det i alle statistikker. De er mere kriminelle end alle andre, og nu ser vi det så også med corona,« siger Inger Støjberg.

For at komme problemet til livs vil Inger Støjberg som sagt tvangsteste og -isolere de ikkevestlige indvandrere og efterkommere. Spørgsmålet er bare, hvordan det skal håndhæves i praksis.

Skal vi tvangsteste og -isolerer ikkevestlige indvandrer og efterkommere?

Nogle af ghettoområderne betragtes nemlig som 'hårde' områder, hvor man ikke skal lægge sig ud med enhver, og hvor det måske kan være mere besværligt at bevæge sig ind for myndighederne og tvangsteste.

Ifølge Inger Støjberg kan det ikke nytte noget, hvis man ikke tør tvangsteste borgere i Vollsmose.

»Det kan ikke være rigtigt, at der er områder i Danmark, hvor politiet ikke kan håndhæve loven og få slået corona ned, fordi man ikke har ressourcer til det og ikke kan være i området. Så må der sættes massivt ind. Vi kan ikke have sorte huller, hvor der gælder andre regler.«

Inger Støjberg mener altså, at politiet må tage opgaven på deres skuldre og bruge det antal betjente, der nu engang skal til for at løse problemet.

I forhold til isoleringen mener Inger Støjberg, at man må sætte nogen til at holde øje med borgernes opgange for at sikre, at de bliver inden døre.

I en rapport for Statens Serum Institut fremgår det også, at overrepræsentationen kan handle om, at de ikkevestlige indvandrer i højere grad lader sig teste. Men den forklaring giver Inger Støjberg ikke meget for.

»Helt ærligt, det giver jeg ikke et hak for. Det lyder som en fuldstændig søgt forklaring. Jeg tror ikke på det, jeg mener, det er en bortforklaring,« siger Inger Støjberg og fortsætter:

»Nu har vi i årtier forsøgt at bortforklare, hvorfor ikkevestlige efterkommere og indvandrere klare sig så enormt dårligt i Danmark, måske er tiden bare kommet til at sige tingene, som de er: At de simpelthen ikke kan indordne sig. Derfor må man sætte hårdt mod hårdt.«

Ifølge Inger Støjberg vil smittetallet nemlig ikke være så højt i denne befolkningsgruppe, hvis de kunne finde ud af at isolere sig.