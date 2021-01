Inger Støjberg har været indlagt og har derfor ikke kunne drøfte sin post i Venstre, fortæller hun.

Det var på grund af sygdom, at Inger Støjberg ikke har villet mødes med toppen af Venstre i denne uge og diskuteret hendes post som retsordfører.

Sådan lyder det fra Inger Støjberg i en intern mail til Venstres folketingsgruppe, som Avisen Danmark har set.

- Sagen er den, at jeg i et par dage har været indlagt på Aalborg Universitetshospital. Derfor har jeg ikke været så tilgængelig, skriver Inger Støjberg ifølge Avisen Danmark.

Inger Støjberg tilføjer, at hun føler sig "såret over", at gruppeformand Karsten Lauritzen har kommenteret det manglede møde i medierne.

Inger Støjberg (V). Foto: Philip Davali Vis mere Inger Støjberg (V). Foto: Philip Davali

Politiken havde torsdag en artikel med overskriften "Støjberg vil ikke mødes med Venstre-toppen".

Her udtalte gruppeformand Karsten Lauritzen (V), at Inger Støjberg nægtede at mødes med ham og formand Jakob Ellemann-Jensen, hvor de ville drøfte hendes post som retsordfører i partiet.

Inger Støjberg skriver i mailen, at hun havde skrevet til Karsten Lauritzen, at hun ikke kunne mødes grundet personlige omstændigheder, og at hun har følt sig presset til at fortælle om sin indlæggelse.

Hun oplyser ikke, hvad hun har fejlet, men takker personalet på Aalborg Universitetshospital.

Støjberg er ved at overveje sin fremtid i partiet, hvor hun for en måned siden blev bedt om at trække sig som næstformand af Jakob Ellemann-Jensen.

For to uger siden valgte Venstre at stemme for en rigsretssag mod Inger Støjberg på grund af sagen om adskilte asylpar.

Partitoppen har meddelt, at Støjberg må melde ud om fremtiden, så partiet kan komme videre.

Folketinget ventes i næste uge at stemme endeligt for at tiltale Inger Støjberg ved Rigsretten.

Først derefter vil Venstres ledelse tage en beslutning om, hvorvidt Inger Støjberg kan bevare sit retsordførerskab.

/ritzau/