Inger Støjberg mener stadig, at hun bad embedsværk om at handle inden for lovens rammer om adskilte asylpar.

Inger Støjberg (V) tager roligt på, at hendes rolle i sagen om adskilte asylpar mandag blev sat under kritisk lup under afhøringerne i Instrukskommissionen.

Det meddeler den tidligere udlændinge- og integrationsminister.

En tidligere topjurist i hendes daværende ministerium sagde ellers klart mandag, at Støjberg i 2016 blev advaret om, at man var på vej mod en ulovlig praksis.

- Det står klart oven på dagens afhøring, at jeg gjorde alt, hvad jeg kunne, for at beskytte pigerne, og at jeg var parat til at gå helt til grænsen, selvfølgelig inden for rammerne af de internationale konventioner, skriver Inger Støjberg i en mail til Ritzau.

Instrukskommissionen undersøger Inger Støjbergs rolle i sagen om de adskilte asylpar.

Tidligere mandag forklarede tidligere afdelingschef i Udlændinge- og Integrationsministeriet Lykke Sørensen under afhøringen, at hun mundtligt advarede Inger Støjberg. Det skete 10. februar 2016 på et møde.

Her blev Støjberg kraftigt advaret om, at det ville være ulovligt at adskille asylpar, hvor den ene var mindreårig, hvis parret ikke fik en individuel vurdering af deres sag. Støjberg pressede på for, at der ikke skulle foretages en individuel vurdering.

- Afdelingschefen bekræftede i dag, at jeg bad mine embedsmænd om at gå så langt, de kunne, inden for lovens rammer. Det var det, der var instruksen, og det var det, der blev gjort, siger Inger Støjberg.

- Jeg siger gerne igen, at jeg havde svært ved at acceptere begrænsningerne for instruksen, og det har jeg for så vidt den dag i dag, siger hun.

Ritzau har forsøgt at få et interview med Inger Støjberg, men ifølge Venstre er det ikke muligt mandag.

/ritzau/