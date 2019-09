Torsdag aften rundes danmarksturnéen af for Jakob Ellemann-Jensen, Inger Støjberg og Ellen Trane Nørby.

En omfattende turné rundt i hele landet til Venstres bagland slutter torsdag aften i Kolding for Jakob Ellemann-Jensen, Inger Støjberg og Ellen Trane Nørby.

Mens førstnævnte i øjeblikket er eneste kandidat til formandsposten, så skal Støjberg og Trane Nørby i kampvalg for at blive partiets næste næstformand.

Befrielsens øjeblik for trioen finder sted lørdag, hvor det hele afgøres på Venstres ekstraordinære landsmøde i Herning.

Jakob Ellemann-Jensen ser positivt på situationen i Venstre, hvor det især i august lignede det vilde vesten - kulminerende med afgangen af Lars Løkke Rasmussen som formand og Kristian Jensen som næstformand.

Det sagde Jakob Ellemann-Jensen til TV Midtvest onsdag aften, hvor han sammen med Støjberg og Trane Nørby gæstede Venstre i Region Midtjylland.

- Jeg er meget fortrøstningsfuld. For den opgave, som jeg forhåbentlig står over for på lørdag, den er ikke nem. Den er rigtig svær, den er rigtig vanskelig, og det bliver en holdindsats.

- Og når jeg kigger rundt på holdet, som også har været repræsenteret her i aften, så sidder folk og nikker og siger, at "vi vil gerne være med", sagde Jakob Ellemann-Jensen onsdag aften efter mødet i Viborg.

Kurt Mosgaard, der er formand for Venstre i Viborg Kommune, deltog i onsdagens møde. Inden mødet var det 50/50 for ham i forhold til, hvem han vil pege på som næstformand. Det er det ikke længere.

- Nu er der nok en overvægt til en af de to kandidater, sagde han onsdag aften til TV Midtvest.

Hvem vil han ikke røbe. Han skal først vende det med sit bagland, lød det fra Kurt Mosgaard.

Ifølge ham har Jakob Ellemann-Jensen og de to næstformandskandidater givet tilsagn om mere medlemsindflydelse.

- Det er det, vi vil have. Mindre topstyring. Og det er det, jeg tror, kommer til at ske, sagde Kurt Mosgaard.

Det er omkring 850 delegerede, som lørdag vælger ny formand og næstformand i Venstre.

