Regeringen har svigtet danskerne – og især midtjyderne – ved at lade de kriminelle og udviste udlændinge blive på Udrejsecenter Kærshovedgård ved Ikast.

Sådan lyder den kontante melding fra Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, og tidligere Venstre-næstformand – nu løsgænger – Inger Støjberg.

De slår nu pjalterne sammen om et nyt vidtgående forslag, der skal stoppe de udviste udlændinges hærgen og kriminalitet – til stor utryghed for naboerne omkring udrejsecentret.

»Lige nu er det danskerne, som skal beskytte sig mod nogle dybt, kriminelle udlændinge, som er udvist af Danmark. Det er helt grotesk. Derfor må vi trække streg i sandet og bure dem inde, indtil de kan sendes hjem,« siger Inger Støjberg.

(ARKIV) Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg har fredag den 23. juni 2017 kaldt udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i åbent samråd om beslutningen undtagelsesfrit at adskille ægtepar på asylcentre, hvor den ene ægtefælle er under 18 år. Det er andet samråd om samme sag og det første samråd 1. juni varede hele fem timer.. Den endelige tiltale mod Inger Støjberg er klar, og der ventes at blive indledt en rigsretssag senere i år. Det skriver Ritzau, onsdag den 27. januar 2021.. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere (ARKIV) Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg har fredag den 23. juni 2017 kaldt udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i åbent samråd om beslutningen undtagelsesfrit at adskille ægtepar på asylcentre, hvor den ene ægtefælle er under 18 år. Det er andet samråd om samme sag og det første samråd 1. juni varede hele fem timer.. Den endelige tiltale mod Inger Støjberg er klar, og der ventes at blive indledt en rigsretssag senere i år. Det skriver Ritzau, onsdag den 27. januar 2021.. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard

Helt konkret skal de udviste udlændinge med en kriminel baggrund screenes. Og dem, der vurderes til fortsat at være til fare for andre, skal bures inde.

»De skal spærres inde under fængselslignende tilstande. Det er den eneste ordentlige løsning. For næsten lige meget hvor et udrejsecenter bliver placeret, vil der være nye naboer, som bliver ramt. Og det kan vi ikke byde nogen,« siger Kristian Thulesen Dahl.

Mandag eftermiddag besøger DF-formanden og Inger Støjberg Kærshovedgård ved Bording.

Her sidder cirka 260 udlændinge, som opholder sig ulovligt i Danmark, men som ikke kan sendes hjem, fordi de risikerer at blive dræbt, tortureret eller forfulgt i hjemlandet.

Kristian Thulesen Dahl (DF) ankommer til genåbningsforhandlinger i Justitsministeriet mandag den 3. maj 2021.. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms Vis mere Kristian Thulesen Dahl (DF) ankommer til genåbningsforhandlinger i Justitsministeriet mandag den 3. maj 2021.. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms

Omkring 130 af beboerne på udrejsecentret er udvist, fordi de har begået alvorlig kriminalitet. Blandt andet har B.T. beskrevet, at fem af personerne er terrordømte. De har dog alle udstået deres fængselsstraf.

»Vi skal screene alle de 130 udlændinge og dele dem op i to grupper. De mest hårdkogte, som stadig er farlige, skal indespærres, og resten skal ud på øen Lindholm,« siger Kristian Thulesen Dahl.

Sagen om de udviste udlændinge er blevet brandvarm på Christiansborg, efter S-regeringen måtte opgive planerne om at flytte dem fra Kærshovedgård til Langeland.

Protesterne fra Langelænderne var enorme, og det samme var utilfredsheden fra oppositionen og SF, som har sin eneste borgmesterpost på Langeland.

»Vi kan ikke byde nogen danskere – om de så bor i Midtjylland eller på Langeland – at være naboer til hårdkogte kriminelle. De skal afskæres fra danskerne,« siger Inger Støjberg.

Som udlændingeminister var hun arkitekten bag planen om at flytte de udviste udlændinge ud på den øde ø Lindholm. Men den plan blev droppet, da Socialdemokratiet overtog regeringskontorerne.

Inger Støjberg, hvis du vil indespærre de mest hårdkogte, udviste udlændinge, så kommer du i karambolage med menneskerettighedskonventionerne. Hvad har du tænkt dig?

»Det kan ikke passe, at konventionerne skal gøre os handlingslammede, og at naboer til et udrejsecenter skal bygge et hegn for at beskytte sig selv. Så er konventionerne ikke meget værd,« siger hun.

Nabo til Udrejsecenter Kærshovedgård Ole Tranberg oplever ugentligt, at beboere fra centret befinder sig på hans grund. Foto: privatfoto Vis mere Nabo til Udrejsecenter Kærshovedgård Ole Tranberg oplever ugentligt, at beboere fra centret befinder sig på hans grund. Foto: privatfoto

Vil du gå så langt som at bryde konventionerne?

»Vi skal selvfølgelig starte med at udfordre dem. Men jeg må også sige, at vi er blevet fanget af et gammelt stykke papir, som ikke har noget med virkeligheden at gøre. Det kan vi ikke blive ved med at lade os diktere af.«

På samme spørgsmål svarer Kristian Thulesen Dahl:

»Mette Frederiksen har fra Folketingets talerstol sagt, at hun gerne vil udfordre konventionerne. Og her er et meget naturligt sted at udfordre. Så hvis ikke det er tom snak fra statsministeren, så må hun gøre alvor af hendes ord,« siger han.

The front entrance is seen at Kaershovedgaard, a former prison and now a departure centre for rejected asylum seekers, in Jutland, Denmark, March 25, 2019. REUTERS/Andrew Kelly SEARCH "KELLY KAERSHOVEDGAARD" FOR THIS STORY. SEARCH "WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES. Foto: ANDREW KELLY Vis mere The front entrance is seen at Kaershovedgaard, a former prison and now a departure centre for rejected asylum seekers, in Jutland, Denmark, March 25, 2019. REUTERS/Andrew Kelly SEARCH "KELLY KAERSHOVEDGAARD" FOR THIS STORY. SEARCH "WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES. Foto: ANDREW KELLY

Støjberg og Thulesen Dahl har ikke lagt sig fast på, hvor de udviste udlændinge skal spærres inde. Men en mulighed kunne være Vridsløselille Statsfængsel, som står tomt.

»Det er godt nok meget slidt, så det vil nok koste noget at bygge op. Men vi er også åbne for andre steder, så længe det er sikret og svært at bryde ud fra,« siger Kristian Thulesen Dahl.

B.T. har tidligere afdækket, hvordan beboere på Kærshovedgård fortsætter med at begå kriminalitet i stor stil. Alene i årets første tre måneder blev der rejst 59 sigtelser mod beboerne.

Det handlede blandt andet om vold, narkohandel og tyverier.