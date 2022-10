Lyt til artiklen

Der er faktisk kun én ministerpost, som Danmarksdemokraternes formand, Inger Støjberg, vil udelukke.

Hvis man sidder og tænker, at det er posten som integrations- og udlændingeminister, må man tro om igen.

»Der er ikke noget, der er udelukket overhovedet – jo, statsminister, det er jo klart,« siger Inger Støjberg til B.T. i forbindelse med Folketingets åbning.

Dermed udelukker Inger Støjberg ikke, at hun også kunne blive udlændinge- og integrationsminister igen – også selvom det endte med en tur i Rigsretten og en dom på 60 dages ubetinget fængsel, da hun sidst bestred dén post.

Sagen om de ulovlige adskillelser af asylpar endte i december sidste år med, at Støjberg blev erklæret uværdig til at fortsætte i Folketinget og stemt ud af sine folketingskollegaer.

»Hvis valget falder sådan ud, at der kommer en borgerlig regering, og vi får et passende antal mandater, så vil vi gerne i regering. Men jeg kan ikke sige, hvilken ministerpost jeg vil have. Det er alt for tidligt,« siger Inger Støjberg.

Så er integrations- og udlændingeminister fuldstændig udelukket?

»Der er ikke noget, der er udelukket overhovedet.«

Så du kunne godt tænke dig den post igen?

»Du kan spørge lige så tosset du vil om det, men det kan jeg ikke svare på i dag,« slutter Inger Støjberg med et smil.

B.T. har tidligere spurgt Venstres partiformand, Jakob Ellemann-Jensen, om Inger Støjberg kan få sit gamle job tilbage, men dengang lød svaret, at han nægter at fordele ministerposter før et valg.

Inger Støjberg meldte i slutningen af september ud, at Danmarksdemokraterne har regeringsambitioner, hvis der kommer et blåt flertal efter et valg.