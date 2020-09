Venstres fungerende formand, Inger Støjberg, går nu ind i sexisme-debatten, som de seneste uger er eksploderet i mediebranchen og på Christiansborg.

Ifølge Støjberg er debatten om krænkende adfærd på arbejdspladsen gået over gevind i en sådan grad, at 'alt kan misforstås og udlægges som sexisme'.

»Det er kammet helt over, når vi taler om sexisme på arbejdspladsen. Der er gudhjælpemig forskel på et sødt kompliment og sexisme. Men alt bliver sat i boks med krænkelser og sexisme for tiden,« siger Inger Støjberg til B.T.

Mandag morgen lavede Støjberg et opslag på Facebook, hvor hun bl.a. skriver, at 'lige nu er det, som om alle mænd bliver udråbt som sexhungrende og krænkende monstre'.

Udmeldingen fra Venstres fungerende formand kommer efter en periode, hvor kvinder i mediebranchen samt folkevalgte kvinder på Christiansborg er stået frem med historier om krænkende adfærd fra mandlige kollegaer.

Blandt Støjbergs kollegaer har politikere som Sofie Carsten Nielsen (R), Birgitte Jerkel (K), Lotte Rod (R), Rosa Lund (EL) og tidligere MF'er Mette Reismann (S) fortalt om krænkende oplevelser.

Men Inger Støjberg advarer mod at råbe op om 'sexchikane', så snart man får et kompliment fra en mand.

»Når en mandlig politiker tager på ens bagdel, og når to mænd joker med at voldtage Mette Reismann i elevatoren, så er det langt over grænsen. Men når man får et kompliment for sit udseende, så er det ødelæggende for debatten at kalde det sexisme,« siger Inger Støjberg.

Er det så over grænsen, hvis en mandlig kollega siger, at 'du ser sgu mega godt ud i den kjole'?

»Nej, det vil jeg da selv blive glad for. Man kan ikke sætte det her på formel, men ser jeg slet ikke noget problem i den slags komplimenter.«

Negligerer du ikke kvindernes oplevelser ved at sige, at debatten er gået 'over gevind'?

»Nej, jeg synes tværtimod, det er et problem, når en mand knap nok har smilet til en kvindelig kollega, før han bliver stemplet som krænker. Det er nuancen, jeg vil have ind i debatten.«

Ny på borgen. Samira Nawa fra Det Radikale Venstre er en af de unge, nyvalgte politikere på Christiansborg. Foto: Celina Dahl Vis mere Ny på borgen. Samira Nawa fra Det Radikale Venstre er en af de unge, nyvalgte politikere på Christiansborg. Foto: Celina Dahl

Støjbergs indspark i sexisme-debatten falder mildest talt ikke i god jord hos De Radikale.

»Støjberg bagatelliserer de modige kvinder, som har stillet sig frem. Ingen anklager jo alle mænd for at være sexhungrende monstre, så det er en stråmand fra Støjberg. Debatten er ekstrem vigtig for at få en kulturændring, og den er på ingen måde gået over gevind,« siger ligestillingsordfører Samira Nawa (R)

Debatten om sexisme eksploderede for over tre uger siden, da tv-vært Sofie Linde fortalte om en 12 år gammel episode, hvor en 'stor tv-kanon' ved en julefrokost truede med at ødelægge hendes karriere, hvis ikke hun 'suttede hans pik'.

Inger Støjberg, oplever du krænkende adfærd på Christiansborg?

»Nej, men jeg er ikke i tvivl om, at det foregår på Christiansborg. Og det skal stoppes. Vi må bare have proportionerne på plads,« siger hun.

Er dit indspark en Venstre-holdning eller en personlig Inger Støjberg-holdning?

»Det er jo noget, jeg mener. Men jeg vil også sige, at du ikke kan finde folk i Venstre, som er uenig i, at krænkelser er uhørt, men at komplimenter på arbejdspladsen er i orden.«

Inger Støjberg er fungerende formand, mens Jakob Ellemann-Jensen er sygemeldt efter en rygoperation.