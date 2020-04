Torsdag tog 320.000 danske muslimer hul på ramadanen, hvilket betyder 30 dage med storbøn og faste, hvor man hverken må spise eller drikke mellem solopgang og solnedgang.

Men den religiøse begivenhed kan udgøre en massiv smitterisiko, mener Venstres næstformand, Inger Støjberg.

Hun opfordrer muslimer i Danmark til helt eller delvist at droppe fasten med henvisning til øget smittefare.

»Muslimerne skal tilpasse deres religiøse traditioner, ligesom vi andre gjorde under påsken. Fasten er generelt en dårlig idé under coronaepidemien, fordi man bliver mere udsat, når man ikke får mad og drikke indenbords,« siger Inger Støjberg.

Venstres Jakob Ellemann-Jensen og Venstres Inger Støjberg under statsminister Mette Frederiksens spørgetime i Folketingssalen, tirsdag den 10. december 2019.

I Norge har forskere advaret muslimer mod ikke at drikke vand om dagen under ramadanen. Tørre slimhinder øger nemlig risikoen for virusinfektioner, fortæller immunolog ved Oslo Universitet Anne Spurkland til NRK.no.

Risiko ved faste: Flere studier viser, at faste kan gør det sværere for kroppen at nedbryde en virus. Især mangel på væske gør menneskers immunforsvar mere udsat.

I 2016 viste et studie fra det anerkendte Yale University i USA, at faste er meget usundt, hvis man er inficeret med en virus. Omvendt kan føde forværre tilstanden ved bakterieinfektioner.

Studiet blev lavet på mus, hvor forskerne først smittede musene med bakterien listeria, som er forbundet med madforgiftning. Musene holdt naturligt op med at spise og kom sig. Men når de blev tvangsfodret, så døde de.

Andre mus blev smittet med influenza, som er en virus. Her overlevede musene, når de blev tvangsfodret, mens de døde, når de fastede.

»Hvis jeg var muslim, ville jeg drikke vand i løbet af dagen for at opretholde væskebalancen,« siger hun og pointerer, at det ikke er nok at skylle munden, som er tilladt under ramadanen.

Men i Danmark er der ingen officielle opfordringer til at droppe fasten. Alligevel holder Støjberg fast i sit budskab.

»Vi må alle gøre alt for at undgå smittespredning. Og en måned lang faste er ikke ligefrem det bedste værn mod en virusepidemi,« siger hun.

Frygt for store forsamlinger

Hun frygter samtidig, at store forsamlinger under bønnen og for mange samlet til fællesmåltider om aftenen, når fasten skal 'brydes', bliver en smittebombe.

»Hvis ikke de (muslimerne, red.) følger reglerne om forsamlingsforbud til punkt og prikke, er jeg seriøst bekymret for, at smitten vil sprede sig,« siger Støjberg.

Fredag var udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) ude med samme bekymring.

'Husk også på, at de kristne havde en meget anderledes påske. Tomme kirker. Ingen frokoster i familien. Traditionerne manglede. Den muslimske højtid vil også blive anderledes,' skrev han på Facebook.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye var fredag ude med en klar opfordring til danske muslimer om at følge loven om forsamlingsforbud under ramadanen.

Inger Støjberg, når ministeren og myndighederne har opfordret muslimer til at tilpasse ramadanen til coronakrisen, er der så nogen grund til at frygte det værste?

»I både Storbritannien og Sverige – af alle lande – er folk med mellemøstlig og afrikansk baggrund overrepræsenteret i smittetallene. Noget tyder på, at det også er tilfældet i Danmark. Så selvfølgelig er det stærkt bekymrende, hvis disse etniske grupper ikke følger retningslinjerne særlig godt,« siger hun.

Onsdag fortalte professor på Hvidovre Hospital Thomas Benfield til B.T., at 'det ser ud til', at folk med anden etnisk baggrund er overrepræsenteret på coronaafdelingen i Hvidovre.

»Det vil ikke overraske mig, hvis det er tilfældet. I andre statistikker, hvor det handler om at følge regler, slår denne gruppe også negativt ud,« siger Inger Støjberg.

Regeringen har efterfølgende efterlyst en optælling af etnicitet blandt de coronaindlagte i Danmark.

Men Det Islamiske Trossamfund er stærkt utilfreds med 'mistænkeliggørelsen' af muslimer.

»Vi savner en mere videnskabelig tilgang, så der ikke trækkes tråde mellem socioøkonomiske forhold for smittefare og danske muslimers traditioner.«

'Det er mildest talt uelegant og sjusket kommunikation og kan i værste tilfælde bidrage til mistænkeliggørelse af danske muslimer under ramadanen,' skrev trossamfundet i en meddelelse.