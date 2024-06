Danmarksdemokraternes formand har tilbragt torsdagen på hospitalet, hvor hun er blevet akut opereret.

Danmarksdemokraternes formand, Inger Støjberg, har - midt i EU-valgkampen - været på hospitalet for at få fjernet blindtarmen.

På Facebook beretter Støjberg om, at hun vågnede op natten til torsdag med kraftige mavesmerter.

- Så i stedet for at bruge dagen i går på at dele pjecer ud i Randers, Silkeborg og Skive, som jeg havde planlagt, så brugte jeg dagen på en akut operation på sygehuset i Aalborg, skriver hun.

Operationen er gået godt, og Støjberg forventer at blive udskrevet senere fredag.

Hun har ikke tid til at ligge på sygehuset, tilføjer hun desuden:

- Jeg håber derfor at være tilbage på gader og stræder sammen med vores spidskandidat, Kristoffer Storm, igen i morgen, lørdag. De bedste hilsner Inger - nu uden både fodlænke og blindtarm, skriver hun.

Støjberg henviser til sin tidligere dom i rigsretssagen om ulovlig adskillelse af asylpar. Den kostede hende 60 dages fængsel, som hun afsonede med fodlænke.

Inger Støjberg har engageret sig meget i Kristoffer Storms valgkamp, selv om hun altså ikke er på valg. Et billede af hende er da også at finde på hans valgplakater.

De to har for nylig fremlagt et migrationsudspil med fokus på både indre og ydre grænser.

Det er første gang, Danmarksdemokraterne er på stemmesedlen til et valg til Europa-Parlamentet. Partiet blev stiftet i 2022.

I Danmark stemmes der til EU-valget søndag.

/ritzau/