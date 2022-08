Lyt til artiklen

Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne kaprer endnu et tidligere medlem fra Dansk Folkeparti.

Denne gang er der tale om Kenneth Fredslund – som indtil for ganske nylig repræsenterede DF i Vejle Byråd og stillede op til Folketinget for partiet.

Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

Kenneth Fredslund er stadig folketingskandidat ved det kommende valg, men nu for Danmarksdemokraterne.

Han er i øjeblikket på seks ugers orlov fra Vejle Byråd, men når han vender tilbage, bliver det som medlem af og repræsentant for Danmarksdemokraterne.

»Alt er jo i opløsning i Dansk Folkeparti,« siger Kenneth Fredslund blandt andet til Vejle Amts Folkeblad.

Han annoncerede for et par uger siden, at han forlod det kriseramte parti.

Nu er han kommet under Støjbergs faner i Danmarksdemokraterne – præcis som andre prominente ex-DFere som Peter Skaarup, Søren Espersen og Hans Kristian Skibby.