Et stort spørgsmål har de seneste dage manglet et konkret svar. Vil Inger Støjberg gå efter at blive del af magten i Venstre?

Den tidligere integrationsminister er selv fuldstændig tavs, men alt tyder på, at svaret er et stort og rungende JA.

Lige nu kæmper Støjberg for at få støtte til at blive Venstres nye næstformand, lyder meldingen fra flere kilder i partiet, B.T. har talt med.

En række Venstre-politikere har de sidste par dage peget på politisk ordfører Jakob Ellemann-Jensen som ny partiboss, men noget tyder også på, at Støjbergs plan kan lykkes.

Både gruppenæstformand Sophie Løhde og fem andre Venstre-politikere har allerede meldt ud, at de støtter Støjberg som netop næstformand.

»Jeg ser Inger Støjberg som et oplagt emne til næstformandsposten,« siger Carsten Kissmeyer, der er medlem af Folketinget for Venstre.

Inger Støjberg er valgt til Folketinget i Skive, og formanden for den lokale kredsbestyrelse, Susanne Rusbjerg, oplyser, at hun har haft en tæt og fortrolig dialog med Støjberg den seneste tid.

»Spørg selv Inger Støjberg om, hvad hun vil, for jeg vil ikke sige, hvad vi har talt om. Jeg vil dog sige, at vi bakker fuldstændig op om hendes beslutning,« siger Susanne Rusbjerg.

Tirsdag har Venstres folketingsgruppe det første møde, efter Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen lørdag valgte at trække sig, og så vil Inger Støjberg måske fortælle om sin plan.

En ledelse med Jakob Ellemann-Jensen og Inger Støjberg som nummer et og to vil dog have ret mange udfordringer, vurderer Jarl Cordua, der er politisk kommentator.

»Bekymringen i Venstre er, at man ikke vil have en situation, hvor formand og næstformand er uenige og melder noget forskelligt ud på for eksempel udlændingepolitikken,« siger han.

Støjberg-støtten Carsten Kissmeyer foreslår da også, at næstformandskabet deles i to, så der ikke er alt for stor uenighed i ledelsen.

»Jeg mener, at det er relevant at se på, om næstformandsposten kan deles op i to,« siger han.

Inger Støjberg har da heller ikke den bedste erfaring med at gå efter magten i sit parti.

5. august skulle Venstres folketingsgruppe stemme om, hvorvidt Støjberg eller Sophie Løhde skulle være ny gruppenæstformand. Resultatet blev, at hun tabte ret klart og i stedet fik titlen som retsordfører, hvilket gjorde hende ret skuffet.

'Tingene er, som de er, og I ved, hvor jeg står, og hvad jeg mener – og det ændres der ikke på,' skrev Støjberg på Facebook kort efter nederlaget.

Selv om Inger Støjberg altså nu er retsordfører for Venstre, er det partifællen Preben Bang Henriksen, der er blevet formand for Folketingets Retsudvalg, mens Støjberg blot er blevet medlem.

Hun meldte da også afbud til de to første politiske samråd i retsudvalget, hvilket har skabt undren blandt medlemmer fra andre partier.

»Inger Støjberg var forhindret og bad mig repræsentere hende på de to samråd, der i øvrigt vedrørte emner, jeg i forvejen har involveret mig i,« siger Preben Bang Henriksen og tilføjer, at han ikke har flere kommentarer.