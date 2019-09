Den kommende barnebrudssag mod Inger Støjberg er ikke noget problem for den nye næstformand i Venstre.

»Jeg ved præcis, hvad jeg og andre har sagt og gjort. Og jeg har ikke gjort noget ulovligt. Jeg vil beskytte pigerne. Unge piger under 18 år skal ikke bo sammen med ældre mænd. Så den sag imødeser jeg med sindsro,« siger Inger Støjberg.

Hun står bag en snor og taler til ca. 20 pressefolk, der vil vide, hvordan hun vil arbejde som ny næstformand i Venstre.

Venstres ekstraordinære landsmøde i Herning har netop kåret hende til ny næstformand med stemmerne 577 mod 206 til modkandidaten Ellen Trane Nørby.

Inger Støjberg blev valgt til ny næstformand ved Venstres extraordinære landsmøde om valg af ny formand og næstformand i Herning Kongrescenter , lørdag 21. september 2019. Foto: Henning Bagger Vis mere Inger Støjberg blev valgt til ny næstformand ved Venstres extraordinære landsmøde om valg af ny formand og næstformand i Herning Kongrescenter , lørdag 21. september 2019. Foto: Henning Bagger

»Det skal være slut med fløjkrige,« fastslog Inger Støjberg flere gange i sin vindertale til landsmødet.

»Det har gjort ondt på mig at se mit parti i den tilstand. Fløjkrige og magtkampe har været ved at rive os midt over. Det har simpelthen været svært at være Venstre-mand,« sagde Inger Støjberg i talen.

»Der er skabt tvivl om Venstre på det seneste. Men når jeg vil være ny næstformand, er det for at gøre Jakob Ellemann til statsminister. Jeg vil mentalt bære dig derind,« sagde hun, og de delegerede kvitterede med klapsalver.

B.T.s medarbejder bliver skubbet i siden af sin sidemand.

»Hun er bare drøngod til at kommunikere,« siger Venstre-manden.

»Jeg har kendt hende siden hun kom i Viborg Amtsråd som 21-årig,« tilføjer han som for at underbygge argumentet.

Trods positionen som klar favorit ser Inger Støjberg lidt nervøs ud i pausen, hvor stemmerne bliver optalt. Hun sidder ved et bord sammen med den tidligere politiske ordfører Britt Bager og sin rådgiver Mark Thorsen og retter lidt på makeup'en. Hun har overnattet i Herning og har brugt dagen indtil nu på at snakke med de andre Venstre-folk.

Inger Støjberg blev valgt til ny næstformand, her med Ellen Trane Nørby ved Venstres extraordinære landsmøde om valg af ny formand og næstformand i Herning Kongrescenter , lørdag 21. september 2019. Foto: Henning Bagger Vis mere Inger Støjberg blev valgt til ny næstformand, her med Ellen Trane Nørby ved Venstres extraordinære landsmøde om valg af ny formand og næstformand i Herning Kongrescenter , lørdag 21. september 2019. Foto: Henning Bagger

Hun har også fået knus og opbakning fra sin gode ven Jim Lyngvild, der ellers selv er konservativ, men som i modsætning til befolkningsflertallet mener, at 'blåt er godt'.

Da valget er afgjort, rejser alle sig og klapper, også den nye formand Jakob Ellemann-Jensen, som hurtigt er klar med en varm krammer.

»Kære Inger: Stort tillykke. Jeg tror, det bliver godt, det her,« siger Jakob Ellemann-Jensen.

Inger Støjberg er glad for, at resultatet mellem hende og Ellen Trane Nørby ikke blev alt for tæt.

»Det er godt for Venstre, at der et klart valg. Vi skal have samlet partiet. Når jeg har rejst rundt i landet, er det det, medlemmerne ønsker.«

»Jeg vil gøre alt for, at det skal være slut. Vi har valgt at lægge det i skuffen. Sundhedsreformen har sat sig i baglandet. Det skal vi lære af,« siger Inger Støjberg.

Inger Støjberg blev valgt til ny næstformand ved Venstres extraordinære landsmøde om valg af ny formand og næstformand i Herning Kongrescenter , lørdag 21. september 2019. Foto: Henning Bagger Vis mere Inger Støjberg blev valgt til ny næstformand ved Venstres extraordinære landsmøde om valg af ny formand og næstformand i Herning Kongrescenter , lørdag 21. september 2019. Foto: Henning Bagger

Hun vil fejre sin nye position ved at tage hjem og slappe af foran fjernsynet.

»Jeg tror, jeg skal hjem og se en serie på tv. Jeg ved ikke lige hvilken. Og måske spise nogle flødeboller,« siger Inger Støjberg.

En journalist spørger Inger Støjberg, om Ellen Trane Nørby har ret i, at Venstre 'ikke skal være et nationalkonservativt parti'.

Et godt spørgsmål, for Inger Støjberg er selv blevet beskrevet som eksponent for en nationalkonservativ strømning i partiet.

Svaret fortaber sig lidt i støjen fra rummet.

»Nå, men jeg skal til hovedbestyrelsesmøde,« siger Inger Støjberg og dropper ud af interviewet.