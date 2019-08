Der skal sættes ind over for eksplosioner, mener V og DF, efter at to bomber har ramt København på kort tid.

Den socialdemokratiske regering vil se på at øge videoovervågning, skærpe straffen og lave bedre grænsekontrol mod Sverige for at sætte ind over for de to eksplosioner, som har ramt København på få dage i sidste uge.

Den er Venstre helt med på ifølge retsordfører Inger Støjberg (V).

- Det er helt indlysende, at vi skal skærpe straffen i forhold til at bombe offentlige bygninger, siger hun.

Justitsministeriet har tidligere udgivet en rapport, hvor det fremgår, at der ikke er belæg for, at højere straffe afhjælper kriminalitet. Men det handler om folks retsfølelser, mener Støjberg.

I forhold til videoovervågning er det en afvejning af to forskellige hensyn.

- Det er en afvejning af på den ene side at have et samfund, hvor vi kan nyde godt af den frihed, vi er så kendt for herhjemme. Det skal vejes op imod, at vi ønsker at skabe så trygt et samfund som muligt, siger Inger Støjberg.

For hende er det afgørende, at politiet selv har efterspurgt en del af værktøjerne.

En evaluering af angrebet på Krudttønden og synagogen i København i 2015 konkluderede allerede dengang, at der var store problemer med videoovervågningen og indsamlingen af tv-billederne.

Men der blev ikke sat et større fokus på bedre overvågning, da Venstre havde regeringsmagten. I stedet er der etableret et frivilligt system, hvor folk kan registrere deres kameraer ved politiet.

- Der er blevet bedre mulighed for overvågning nogle steder. Det er ikke sådan, at der ikke er overvågning, og at der ikke også er blevet bedre mulighed for overvågning. Men jeg tror ikke, ret mange ønsker et samfund, hvor vi overvåges døgnet rundt. Det handler om at finde balancen, siger hun.

Spørgsmål: Så er overvågningen god nok, eller skulle der have været sat ind noget før?

- Mig bekendt har det spillet en central rolle ved eksplosionen ved Skattestyrelsen og også ved nærpolitistationen. Men derfor kan det godt være, at politiet skal have flere redskaber, siger Inger Støjberg.

Hun erklærer sig også som tilhænger af bedre grænsekontrol mod Sverige. De to sigtede i den ene sag er begge svenske og henholdsvis 22 og 23 år.

Dansk Folkeparti vil gerne gå videre end regeringens forslag.

- Vi mener, det er fuldstændig afgørende for danskernes tryghed, at politistyrken opjusteres betydeligt hurtigt muligt, at der etableres et video-overvågningssystem, at vi får grænsekontrol mod Sverige, og endelig bør straffen for angreb mod offentlige bygninger fordobles, siger retsordfører Peter Skaarup (DF).

Han ser gerne et system for videoovervågning, hvor politiet i større grad har styringen.

/ritzau/