Fagforbundet 3F negligerer det 'åbenlyst problematiske' i at holde ramadan samtidig med, at man passer sit arbejde som buschauffør.

Det mener udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) efter at det fredag kom frem i Radio24syv, at en otte år gammel artiklel i fagbladet 3F netop skriver, at 'muslimske buschauffører har problemer med væskemangel under Ramadanen'.

Præcis den samme pointe, som ministeren fremførte i en blog på BT i mandags som siden er gået verden rundt, og som ministeren har fået massiv kritik for. Nu konstaterer Inger Støjberg, at hun havde fat i den lange ende.

»Det tager ikke ret lang tid at finde både danske og udenlandske artikler, der giver det billede. Det var ikke grebet ud af den blå luft, da jeg skrev min BT-blog. Det kan jo ikke undre nogen, at når man ikke spiser eller drikker i 18 timer, så betyder det selvfølgelig noget. Så er man mere utilpas. Det er jo præcis også det, 3F selv siger tilbage i 2010. 3F henviser endda til, at der er sket uheld, og at man derfor rådfører sig hos en imam,« siger Inger Støjberg.

»3F buldrer frem«

Ministeren undrer sig derfor 'i helt ekstrem grad' over 3Fs reaktion. Formanden for 3Fs Transportgruppe, Jan Villadsen, sagde blandt andet til TV 2, at det lød som om, at Støjberg led af væskemangel.

»Der er ingen tvivl om, at 3F har haft et ønske om at blande sig politisk frem for at gøre det fagligt. Derfor har man valgt at buldre frem på den måde, man har gjort. Velvidende, at det man sagde ganske enkelt ikke var rigtigt,« siger hun.

Den kritik preller af på Jan Villadsen fra 3F. Transportbranchen oplever ikke noget problem med, at chaufførerne holder ramadan.

»Vi er ikke politiske. Vi er faktisk faglige. Det er ikke i orden, at man som minister fortæller befolkningen, at der er et problem, når der ikke er det. Når ministeren skyder ved siden af og hænger buschauffører ud, er det - og det vil altid være - min opgave at sige, at man kan være helt tryg ved at tage bussen, selv om det er ramadan,« siger Jan Villadsen, der kommer med en konkret opfordring til Inger Støjberg.

Står fast

»En anden gang ville det klæde hende at undersøge tallene lidt nærmere. Enten via tal fra politiet eller ved at spørge os,« siger Jan Villadsen.

Kritikken får dog ikke Støjberg til at bløde op.

»Jeg har sagt, hvad jeg mener, og det står jeg ved. Muslimer skal selvfølgelig have lov til at holde deres ramadan, men det er en privat sag,« siger hun, der i øvrigt har skrevet det omdiskuterede indlæg selv.

»Jeg kunne ikke drømme om at lade min særlige rådgiver skrive et indlæg, jeg godt ved, vil vække debat.«