De såkaldte Muhammed-tegninger har været med til at definere Danmark som et frit samfund.

Sådan lyder det fra Venstres næstformand, Inger Støjberg, på 15-års dagen for Jyllands-Postens offentliggørelse af de satiriske tegninger, der skabte stort postyr verden rundt i 2005.

»Der var - og er - god grund til både at stå ved og være stolt af Muhammed-tegningerne den dag i dag. Det var - og er - nødvendigt at være ganske klar på det fundament af frihedsrettigheder, som Danmark er bygget på. Et fundament som generationer før os har lagt, og som vort land er grundlagt på,« skriver Inger Støjberg onsdag i et opslag på Facebook, hvor hun også viser et par af tegningerne:

»Frihedsrettigheder, der betyder, at man i Danmark kan tro på præcis den Gud, man vil. At vi har ytringsfrihed, så vi kan sige det, vi mener, og tegne det, vi evner - og her er piger og drenge, kvinder og mænd lige meget værd.«

Jyllands-Posten valgte for 15 år siden at lade lade 12 tegnere lave 12 satiriske tegninger af den islamiske profet Muhammed. De blev bragt i forbindelse med en artikel om selvcensur og ytringsfrihed. Det medførte i stedet en diplomatisk krise mellem Danmark og flere arabiske lande, hvor det danske flag blandt andet flere steder blev brændt af.

På Facebook bliver Inger Støjbergs opslag heftigt debatteret med 1000 likes og over 100 kommentarer på en time. Og der er masser af opbakning til Inger Støjbergs forsøg på en genoplivning af den kontroversielle sag:

»Meget præcist formuleret, og din opremsning giver stof til omtanke, samt kuldegysninger og bekymringer,« skriver én bruger.

»Du er så god på din måde. Du er aldrig bange for at stikke næsen frem. Danmark kan ikke undvære en som dig,« skriver en anden.

Men hun får også kritik for sit opslag:

»Tænker du befinder dig i det forkerte parti. Hvorfor provokere for provokationens skyld?«, som en tredje bruger skriver.

»Ja, vi har ytringsfrihed, men ikke ytringspligt, og hvorfor blive ved med at provokere, det koster menneskeliv. Ja vi skal værne om vores friheder, men behøver det hvergang at være med den røde klud foran tyren? Ja vi skal værne om vores friheder, men behøver det hvergang at være med den røde klud foran tyren? Vi skal vel også værne om uskyldiges sikkerhed og selve livet? Hvorfor ikke tage vores ytringsfrihed op på et højre plan, et plan hvor vi prøver at flytte grænser, hellere lidt af gangen, end denne provokation, som vi vel har konstateret ikke hjælper. Hvorfor ikke være den voksne part og rent faktisk prøve at ændre noget - og vi ved alle godt at denne måde ikke giver dialog til fremskridt.«lyder det fra en fjerde bruger.

Inger Støjberg giver i sit opslag på Facebook dog udtryk for en vis bekymring over det, hun ser nogle steder i det danske samfund. Hun mener, at 'nogle muslimer forsøger at slå hul på selve fundamentet'.

Her kommer Inger Støjberg videre med flere eksempler:

'I ghetto-områder ser vi hvordan sharia-lovgivning med imamer i spidsen hæver sig over demokratisk besluttede love. Seneste offentlige eksempel er fra Vollsmose, hvor imamen udfærdigede betingelserne for en skilsmisse med koranen i hånden.'

'Ytringsfrihedskommisionen offentliggjorde tidligere på året en stærkt nedslående undersøgelse der viser, at 76 procent af de adspurgte indvandrere og efterkommere fra Tyrkiet, Libanon, Pakistan og Somalia mener, at det bør være ulovligt i Danmark at kritisere islam.'

'Og vi ser gang på gang krav om særbehandling blandt nogle muslimer. Det ser vi i alt fra kønsopdelt svømning, til når muslimske piger ikke må komme med på lejrskole, hvis også drengene er med. Ligesom der foregår massiv kvindeundertrykkelse i visse muslimske miljøer her i Danmark.'

Samtidig ærger Inger Støjberg sig over, at der på 15-års dagen for Jyllands-Postens Muhammed-tegninger ikke er mange medier, der genoptrykker dem.

»Man har kapituleret over for islamisterne,« konstaterer Inger Støjberg:

»Jeg forstår på den ene side godt medierne, for det er med livet som indsats. Det har vi desværre set både i forhold til Jyllands-Posten og Charlie Hebdo. Men hvis dette breder sig og ingen gør modstand, så er det et entydigt nederlag for det frie ord og en sejr for terroristerne.«

Venstres næstformand genfortæller samtidig, hvor hun i årevis har haft hun har den Muhammed-tegning, som Kurt Westergaard lavede, som baggrundsskærm på sin Ipad.

»Det har jeg, fordi jeg elsker Danmark, frihedsrettigheder og vores historie. Så enkelt er det,« konstaterer hun.

Også Dansk Folkeparti har onsdag markeret årsdagen for Muhemmed-tegningerne – uden dog at vise dem frem:

»I dag er det 15 år siden, at Muhammed-tegningerne blev trykt i Jyllands-Posten, og der dermed for alvor blev sat fokus på vores ytringsfrihed. Dansk Folkeparti ønsker stort tillykke med de 15 år!« skriver partiet på Facebook.